З 28 листопада по 6 грудня у мексиканському місті Ґвадалахара відбудеться масштабний книжковий ярмарок. Цьогоріч Україну представлятимуть письменниці Софія Андрухович та Юлія Ілюха. Про це LB.ua повідомомив Український інстут.

Загалом заплановано десять подій, серед яких розмови з авторами та діячами Латинської Америки в цілому та Мексики зокрема, а також читання поезії, відвідування авторками місцевих шкіл.

Окремим подіями стануть презентації «Амадоки» Софії Андрухович (книга частково була видана цієї осені іспанською видавництвом Salamandra Ediciones/ Penguin Books) та «Моїх жінок» Юлії Ілюхи (видана іспанською в 2025 році видавництвом La Tortuga Búlgara).

Ґвадалахарський міжнародний книжковий ярмарок (ісп. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, скорочено FIL) — одна з найбільших і найважливіших книжкових подій іспаномовного світу. Він проходить щороку з 1987 року в мексиканському місті Ґвадалахара у виставковому центрі «Експо Ґвадалахара». Щороку збирає близько 900 тисяч відвідувачів і майже 3 тисячі видавництв та учасників із понад 60 країн.