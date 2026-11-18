Український короткометражний ігровий фільм «Рак-самітник — Майстер втечі» режисерки та сценаристки Валерії Кальченко представлено в програмі Міжнародного фестивалю дитячого та юнацького кіно в Оулу (Oulu International Children’s and Youth Film Festival), що відбувається у Фінляндії. Про це повідомляє Держкіно.

Стрічка увійшла до програми короткометражних фільмів Short Films 14+ — Turning Points («Поворотні моменти»). Режисерка Валерія Кальченко особисто представила фільм міжнародній аудиторії та взяла участь у Форумі дитячого кіно.

Згідно з описом, фільм розповідає історію дівчинки, яка намагається вирватися з темряви. Головна героїня — дівчинка на роликах і в незвичайній шапці, в образі якої поєднуються вразливість і сміливість, прагнення свободи та віра у можливість змін. Головну роль виконала Олександра Ференець.

Oulu International Children’s and Youth Film Festival — міжнародний фестиваль дитячого та юнацького кіно, що проходить у місті Оулу (Фінляндія). Фестиваль знайомить юних глядачів із кінематографом різних країн, представляє ігрові та короткометражні фільми й створює простір для спілкування кінематографістів із дитячою та підлітковою аудиторією. Цьогоріч тривав із 7 по 15 листопада.