Письменниця Олеся Мамчич взяла участь у масштабній літературній події в Індії

Письменниця Олеся Мамчич взяла участь у калькутській частині проєкту «Довга ніч літератури» (Long Night of Literature) 2026 року. Про це повідомляє Посольство України в Індії на своїй сторінці у Facebook.
Основна подія відбулася на майданчиках Ґете-Інституту (Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan) у Калькутті та «Альянс Франсез» у Бенгалії (Alliance Française du Bengale), об’єднавши дев’ятьох авторів із європейських країн для літературних читань та інтерактивних дискусій.
Представляючи Україну, Олеся Мамчич читала вірші, знайомила аудиторію з дитячими книжками, а також розповідала про свій творчий шлях і реалії літературного й культурного життя в Україні в умовах триваючої російської агресії.
У межах програми Олеся Мамчич разом з іншими письменниками взяла участь в інтерактивній зустрічі зі студентами Санскритського коледжу та університету (Sanskrit College and University), де обговорювалися питання літератури, творчості та мистецтва розповідання історій.
На своєму Facebook письменниця розповіла про досвід участі у форматі Long Night of Literature.
«Я сиділа в бібліотеці, і що 25 хвилин приходила нова група слухачів, і розповідь починалася спочатку, і так 6 разів підряд, – ділиться авторка. – Найбільше людей вважали прості речі з київського побуту – я показувала їм турнікет (жодна людина за весь вечір не впізнала, що це таке), показувала мапу додатку Тривога, і вони її навіть перефотографовували на свій телефон, їх вражало, що це ось так, прямо зараз, летять дрони, я розповідала базові лайфхаки життя під постійними тривогами – і зокрема культурного життя в обстрілюваному місті, про терор наших цивільних міст».
Серед питань які ставили письменниці, були питання про спільність історії та схожість релігії й мови між Україною та Росією. Водночас, частина аудиторії знала про Голодомор та репресії, що чинила влада Радянського Союзу.
Участь письменниці, організована в межах діяльності мережі EUNIC India, відбулася за підтримки Представництва Європейського Союзу в Індії та Польського інституту в Нью-Делі.