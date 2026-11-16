Письменниця Олеся Мамчич взяла участь у масштабній літературній події в Індії

Авторка презентувала свою творчість та країну поруч із іншими письменниками з Європи.

Олеся Мамчич під час зустрічі з аудиторією в Колкаті

Письменниця Олеся Мамчич взяла участь у калькутській частині проєкту «Довга ніч літератури» (Long Night of Literature) 2026 року. Про це повідомляє Посольство України в Індії на своїй сторінці у Facebook.

Основна подія відбулася на майданчиках Ґете-Інституту (Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan) у Калькутті та «Альянс Франсез» у Бенгалії (Alliance Française du Bengale), об’єднавши дев’ятьох авторів із європейських країн для літературних читань та інтерактивних дискусій.

Представляючи Україну, Олеся Мамчич читала вірші, знайомила аудиторію з дитячими книжками, а також розповідала про свій творчий шлях і реалії літературного й культурного життя в Україні в умовах триваючої російської агресії.

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У межах програми Олеся Мамчич разом з іншими письменниками взяла участь в інтерактивній зустрічі зі студентами Санскритського коледжу та університету (Sanskrit College and University), де обговорювалися питання літератури, творчості та мистецтва розповідання історій.

Афіша події

На своєму Facebook письменниця розповіла про досвід участі у форматі Long Night of Literature.

«Я сиділа в бібліотеці, і що 25 хвилин приходила нова група слухачів, і розповідь починалася спочатку, і так 6 разів підряд, – ділиться авторка. – Найбільше людей вважали прості речі з київського побуту – я показувала їм турнікет (жодна людина за весь вечір не впізнала, що це таке), показувала мапу додатку Тривога, і вони її навіть перефотографовували на свій телефон, їх вражало, що це ось так, прямо зараз, летять дрони, я розповідала базові лайфхаки життя під постійними тривогами – і зокрема культурного життя в обстрілюваному місті, про терор наших цивільних міст».

Серед питань які ставили письменниці, були питання про спільність історії та схожість релігії й мови між Україною та Росією. Водночас, частина аудиторії знала про Голодомор та репресії, що чинила влада Радянського Союзу.

Участь письменниці, організована в межах діяльності мережі EUNIC India, відбулася за підтримки Представництва Європейського Союзу в Індії та Польського інституту в Нью-Делі.