Український письменник Мирослав Лаюк отримав премію Джозефа Конрада-2026

У поданні Лаюка на премію особливо відзначили його документальну книжку «Бахмут».

Літературну премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського цього року отримав український письменник Мирослав Лаюк.

Про це оголосили на офіційному врученні від Польського інституту в Києві, повідомляє Читомо.

Мирослав Лаюк - письменник, воєнний документаліст, викладач Києво-Могилянської академії. Він автор романів і поетичних книжок «Баборня», «Залізна вода», «Осоте!», «Метрофобія», а також книжок репортажів та есеїв «Бахмут» і «Списки».

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За «Бахмут» Лаюк отримав премію імені Юрія Шевельова 2024 року, а 2026 року ця книжка увійшла до короткого списку польської премії імені Ришарда Капусцінського. «Списки» перемогли в номінації «Есеїстика» премії «Книга року BBC-2025».

У поданні Лаюка на премію особливо відзначили його документальну книжку «Бахмут».

«Його знакова документальна книга «Бахмут» демонструє майстерне поєднання художнього репортажу, щоденникових записів та есеїстики», — ідеться в повідомленні Польського інституту в Києві.

Під час церемонії вручення Лаюк зазначив, що всі кошти, отримані за премію перерахує на фонд «Голоси дітей», що допомагагає дітям військових.

«На щастя, [в Україні] ростуть нові люди, і вони ростуть у цих умовах [війни]. Я дуже закликаю подумати про це, і я дуже дякую польському інституту за те, що він дозволяють це зробити», - сказав письменник.