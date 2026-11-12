Ілюстраторку Ольгу Штонду номінували на британську відзнаку

Українську художницю Ольгу Штонду номінували на британську медаль Карнеґі за ілюстрації за оформлення дитячої книжки The Map of Me («Мапа мене») письменниці Ніколи Девіс. Про це повідомляє Читомо з посиланням на сайт премії.

Загалом на нагороду претендують 63 видання, серед яких роботи п’ятьох ілюстраторів із Центральної та Східної Європи.

The Map of Me – книжка британської письменниці Ніколи Девіс, яка вийшла 29 січня 2026 року у видавництві Templar Books, що належить Bonnier Books UK.

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Головна героїня книжки — маленька дівчинка, яка разом із родиною переїжджає до іншої країни. На новому місці все здається їй незнайомим: вона не знає вулиць, не орієнтується в районі та сумує за людьми й місцями, які залишилися далеко. Щоб допомогти доньці звикнути до нового середовища, мати пропонує намалювати мапу. Спочатку на ній з’являються вулиці, будинки, школа, магазини та інші місця, які дівчинка поступово відкриває для себе. Згодом героїня розуміє, що на мапі бракує важливих частин її життя — бабусі та собаки Джо, які залишилися в іншій країні. Тоді вона розширює малюнок, щоб умістити не лише новий дім, а й спогади про попередній.

Фото: Olga Shtonda, Templar Books

Авторка книжки Нікола Девіс — британська письменниця, яка понад двадцять років працює в дитячій літературі. Її твори перекладені більш ніж десятьма мовами. У 2025–2027 роках Девіс обіймає почесну посаду дитячої письменниці-лавреатки Вельсу.

Ольга Штонда — ілюстраторка з Харкова. Вона навчалася у Харківській державній академії дизайну і мистецтв, де вивчала графіку та друкарські техніки. У 2019 році Штонда здобула грант Ars In Fabula, що дозволив їй продовжити навчання з книжкової ілюстрації в Італії. Вона закінчила програму Ars In Fabula Picture Book Academy, де спеціалізувалася на створенні ілюстрованих книжок. Серед її замовників — Penguin Random House, HarperCollins, Bloomsbury Publishing, Google та The New York Times.

У 2019 році роботи Штонди відібрали для Болонської виставки ілюстраторів. У 2021 році художниця потрапила до короткого списку міжнародного конкурсу World Illustration Awards із роботою «Не мій день» у категорії «Дослідження».

Медаль Ендрю Карнегі (англ. Andrew Carnegie Medals for Excellence in Fiction and Nonfiction) — щорічна літературна нагорода, яку присуджують за видатні досягнення в художній літературі та публіцистиці. Медаль показує судження та думки бібліотечних професіоналів і книготорговців, а також відзначає книжки для дорослих читачів. Премія названа на честь шотландського філантропа Ендрю Карнегі (1835–1919), який заснував понад 2800 бібліотек в англомовних країнах.