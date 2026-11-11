Оголошено довгий список творів Шевченківської премії 2027 року

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Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив «довгий» список творів допущених до І туру конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2027 року.

Про це йдеться на сторінці Комітету у Facebook.

Представлено 110 творів у чотирнадцяти номінаціях.

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ПРОЗА

1. Грешко Юрій Васильович. Історичний роман «Преторіанці Антонівецької республіки».

2. Даниленко Володимир Григорович. Роман «Та, що тримає небо».

3. Дейнегіна Тетяна Олександрівна. Роман «АГЛОФАБРИКА».

4. Дронь Артур Віталійович. Збірка короткої прози «Гемінґвей нічого не знає».

5. Іванина Василь Миколайович. Історичні романи про родину Розумовських «Поціловані Богом».

6. Кануннікова Юлія Володимирівна (Юлія Кан). Алегоричний роман-подорож «Ширше розплющ очі».

7. Кузан Тетяна Леонідівна (Таня П’янкова).Роман «Вік червоних мурах».

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8. Ліщенко Анатолій Григорович. Історичний роман-епопея трилогія «Вони боролися за свободу».

9. Махно Василь Іванович. Роман «Ангел і осел. З віршами про вогонь і воду».

10. Нікітенко Володимир Олександрович. Книга «Ліга останньої соломинки».

11. Сарнацька Аліна Валеріївна. Роман «С.К.А.М.».

12. Сидоржевський Михайло Олексійович. Роман-есей «Земля гніву».

13. Фролов Андрій Григорович. Казка «Чарівний Гіацинт».

14. Черепанов Сергій Юрійович. Повість «Риба моєї мрії».

15. Шкляр Василь Миколайович. Роман «Заячий костел».

ПОЕЗІЯ

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16. Антощак Микола Володимирович. Книга поезій «Дзвіниця в ущелині».

17. Бережний Іван Анатолійович. Книга поезій «Нова Норма».

18. Білоус Марія Йосипівна (Марія Людкевич). Книга поезій «Біля Божої брами».

19. Бутенко Анатолій Федорович. Книга поезій «Сила Любові».

20. Вишебаба Павло Олександрович. Книга поезій «Марґіналії».

21. Гуменюк Борис Борисович. Книга поезій «Четверта хвиля: вірші з війни».

22. Жайворон Михайло Микитович.Книга поезій «По лезу трави».

23. Короненко-Слабошпицька Світлана Анатоліївна (Короненко Світлана).Книга поезій «Мій мармуровий муар».

24. Крук Галина Григорівна.Книга поезій «Стається і не перестає. Вірші нові та вибрані».

25. Кухарук Роман Васильович.Книга поезій «Напровесні падолисту».

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26. Лябига Роман Ігорович.Роман у віршах «Любов і влада» та поетичний альбом «Рок-н-вірші».

27. Мордатенко Костянтин Леонідович.Книга поезій «Сволоки натщесерце».

28. Нікітіна Антоніна Іванівна (Антоніна Листопад).Книга поезій «Не торкай мою землю, бо священна вона».

29. Олійник Володимир Григорович.Книга поезій «Плач солов’їний».

30. Оліфіров Віктор Миколайович.Книга поезій «Прометеї-2».

31. Падалко Олександр Юрійович.Книга поезій «Крізь камінь».

32. Ржепецький Леонід Андрійович.Книга поезій «Літопис незламного краю».

33. Тимчук Володимир Юрійович.Книга поезій «Від світла до світла».

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО і МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

34. Боронь Олександр Вікторович.Книга «Студії над Шевченковою творчістю: Трикнижжя розвідок, причинків і коментарів».

35. Іванишин Петро Васильович.Твір «Убити дракона: московський міф та його ліквідація: розмисел».

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36. Марчук Людмила Степанівна.Книга «Теодозія Бриж: скульптор і скульптура в рамках доби».

37. Мосенкіс Юрій Володимирович, Коляденко Дмитро Борисович.Книжкова серія «Народження України» (6 книжок).

38. Неборак Віктор Володимирович.Книга «Перечитана «Енеїда»: Спроба сенсового прочитання «Енеїди» Івана Котляревського на тлі зіставлення її з «Енеїдою» Вергілія».

39. Поліщук Володимир Трохимович (автор укладач).Книга «Літературна енциклопедія Черкащини» в 3-х томах.

40. Пучков Андрій Олександрович.Книга «Український архітектурний стиль: візії, модуси, століття».

41. Роготченко Олексій Олексійович.Книга «Шістдесят тоталітарних років: зображальне мистецтво України».

42. Cидоренко Ярослав Ігорович.«Українсько-англійський словник шрифтом Брайля: 500 найпотужніших слів».

43. Славінський (Славинський) Микола Борисович.Книга «Віч-на-віч із генієм. Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра».

44. Соболь Валентина Олександрівна.Книги «Діялог зі світом тривалістю в три століття. Діярій Пилипа Орлика 1724 року», «Filip Orlik s jego Diariusz».

ПУБЛІЦИСТИКА і ЖУРНАЛІСТИКА

45. Воробйова Ольга Степанівна.Книга «Нескорений Ірпінь».

46. В’ятрович Володимир Михайлович.Книга «Генерал Кук. Біографія покоління УПА».

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47. Жадько Віктор Олексійович.Публіцистично-документальне видання «Не забуті. Український пантеон» у трьох книгах.

48. Міський Вадим Васильович, Гусейнова Тамара Асафівна, Хоркін Дмитро Миколайович.Книга «Українське радіо. Історія буремного століття».

49. Романчук Олег Костянтинович.Книга «Матриця перемоги».

50. Соколенко Наталія Анатоліївна, Стуканов Сергій Ростиславович.Мультиплатформний проєкт «Батьки-засновники» Українського радіо та Суспільного мовлення.

51. Тітова Аліна Олексіївна.Книга «Незламний та нескорені. Миколаїв – місто героїв».

52. Цаплієнко Андрій Юрійович.«Фронт» - цикл публіцистичних сюжетів.

53. Шибалов Євген Іванович.Книга «Гра чисел. Вижити заради любові».

54. Шкуліпа Анатолій Григорович.Художньо-публіцистичний роман «На оксамитовій павутинці, або І чоловіки уміють любити».

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

55. Вакарчук Святослав Іванович (композитор, музикант, автор пісень).Авторська музика, композиторська обробка та аранжування українських народних пісень до драми-пісні «Маруся Чурай» за історичним романом у віршах Ліни Костенко.

56. Зубицький Володимир Данилович (композитор).«Земле моя» народна симфонія єднання для хору, солістів, симфонічного оркестру на народні тексти та вірші Максима Рильського.

57. Ільницька Олена Володимирівна (композиторка).Симфонічний твір «До Перемоги».

58. Коляденко Пилип Дмитрович.Музичний альбом «ПАМІНА» (цифрове видання – «ПАМІНА (Reimagined)»).

59. Крепак Костянтин Валерійович (композитор).Мистецькі проєкти «Кобзарські вечори» та вокально-хоровий твір на слова автора «Монолог Кобзаря».

60. Сидоренко Любава Вікторівна (композиторка).Аудіовізуальна електроакустична поема «Соляріс» для сопрано, інструментального ансамблю, пластичної групи та електроніки.

61. Хайат Андрій Олександрович (KHAYAT).Міні альбом «Триптих».

КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО

62. Громов Євген Володимирович (виконавець).Цикл із 20 монографічних концертів-досліджень фортепіанної спадщини Валентина Сильвестрова в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2022-2023), відкрите оприлюднення записів та підсумкове вінілове видання антології «Moments of Silvertones».

63. Кулик Олена Андріївна (солістка), Матейко Любомир Михайлович (художній керівник), Журавчак Олександр Петрович (режисер), Мельник Олександр Гнатович (звукорежисер).Музичний фільм-концерт «Дніпрова Сага» за поезією Тараса Шевченка.

64. Пліш Богдан Йосипович (хормейстер, диригент).Опери: «Литовці» А. Понк’єллі, «Трубадур» Дж. Верді, «Летючий Голландець» та «Леонгрін» Р. Вагнера, «Тріумфи» К. Орфа. Концертні порграми: «Credo» К. Пендерецького, «Воєнний реквієм» Б. Бріттена, «Кантата часів війни» Й. Відманна, Stabbat Mater, Te Deum з «Чотирьох духовних пісень» Дж. Верді, «Magnificat» А. Вівальді.

65. Пономарчук Наталія Борисівна (диригентка).Концертне виконання, запис повного циклу камерних симфоній Євгена Станковича «Dictum» (2025); цикл авторських концертів українських композиторів «Сучасне й позачасове», здійснені Київським камерним оркестром Національної філармонії України.

66. Човник Ірина Петрівна (Ірина Федишин) (виконавиця). Концертно-виконавський мистецький цикл пісень на військову тематику «Розстріляна весна» (2022-2026).

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

67. Бліндар Іван Володимирович, Панас Олег Васильович, Комановська Ольга Ярославівна, Левченко Надія Ігорівна, Стопник Марія Сергіївна (артисти).Драма-пісня «Маруся Чурай» за одноіменним романом у віршах Ліни Костенко Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

68. Голенко Максим Георгійович (режисер), Павлюк Ілларіаон Станіславович (автор роману), Доричевський Олексій Родіонович (інсценізація), Ясинська Марія Вячеславівна (музичне рішення), Березовий Руслан Юрійович (художник світла).Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» за Ілларіоном Павлюком Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

69. Дзуринець Рудольф Рудольфович (артист).Роль Еріка Ларгена у виставі «Загадкові варіації» за однойменною п’єсою Еріка-Емманюеля Шмітта Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв.

70. Качанов Петро Федорович (автор ідеї, режисер-постановник), Тодорюк Дмитро Георгійович (автор лібрето).Рок-опера «Патріот».

71. Книга Олександр Андрійович (художній керівник), Швець Оксана Борисівна (драматургиня-редакторка), Резніченко Євгеній Олександрович (режисер-постановник), Ридванецька Наталія Миколаївна (художниця-постановниця, художниця з костюмів), Пономарьов Олексій Михайлович (музичне оформлення).Вистава «Д.І.М.» Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша.

72. Семьошкіна Ольга Петрівна (режисерка-постановниця), Сеітаблаєв Ахтем Шевкетович (художній керівник).Вистава «Енеїда» Театру Ветеранів.

КІНОМИСТЕЦТВО

73. Дунай Юрій Богданович (режисер).Повнометражний ігровий фільм «Втомлені».

74. Мойсеєв Дмитро В’ячеславович (режисер-постановник), Ільков Вадим Іванович (оператор-постановник).Повнометражний ігровий фільм «Сірі бджоли».

75. Сухолиткий-Собчук Дмитро Михайлович (режисер, сценарист).Повнометражний ігровий фільм «Памфір».

76. Ткаченко Олександр Олександрович (режисер), Докунов Дмитро Володимирович (оператор).Документальний фільм «Де все зникає» (Where Everything Disappears).

77. Томенко Тарас Миколайович (режисер).Повнометражний ігровий фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман» (виробництво Fresh Production Group, Україна).

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

78. Михальчук Вадим Володимирович.Живописний цикл «козак Мамай непереможний воїн».

79. Непомнящий Володимир Іванович.Лірично-поетичні живописні та графічні основні твори з циклу робіт 2024-2026 років «Україна живе у піснях та картинах», За покликанням життя», «Наша Україна»: роботи «Біля рідної хати», «Квітуча садиба І.Ю. Рєпіна», «Незламний символ України!».

80. Рябченко Степан Васильович.Серії «Гуляюча хмара», «Віртуальні ландшафти», «Віртуальний сад», «Пора цвітіння», «Віртуальні віруси», «Присвята павуку», «Метаморфози», «Чорна казка» (2021-2026).

81. Сукач Світлана Олександрівна.Монументально-декоративний ансамбль «Приморська хата: мистецтво мета-історичної пам’яті та стратегія ревіталізації громад».

82. Федірко Анатолій Михайлович.Мистецький проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича-ІІ», серія творів 2021-2026.

АРХІТЕКТУРНЕ МИСТЕЦТВО

83. Аранчій Дмитро Олександрович.Архітектурно-ландшафтний твір «Знаковий Гай».

84. Дербін Сергій Володимирович.Національне військове меморіальне кладовище (1-ий пусковий комплекс І черги).

85. Іскіердо Ганна Феліксівна, Мятко Максим Миколайович (Архітектурне бюро АІММ).«HORIZONS – архітектура нових горизонтів: від переосмислення спадщини до творення культурного простору».

86. Іскіердо Ганна Феліксівна.Родинний дім «Дача».

ФОТОМИСТЕЦТВО

87. Білак Юрій-Богдан (громадянин Французької Республіки).Фотопроєкт «Світанок» (Dawn).

88. Дорогович Михайло Іванович.Фотомистецький твір «Невтрачене».

89. Кочетова Юлія Сергіївна.Фотопроєкт «Війна – це особисте» / War is Personal.

90. Краснощок Владислав Юрійович.Фотокнига «Documentation of the War» («Документація війни») (2026, Red Hook Editions, New York).

91. Ліберов Костянтин Григорович, Ліберова Влада Євгенівна.Фотокнига «Очі війни» (2025, в-во FREIMUT, м. Київ).

92. Лукацький Єфрем Львович (документальна або репортажна фотографія).Фотопроєкт «Україна. Крізь об’єктив історії».

93. Петрасюк Олег Вадимович (документальна або репортажна фотографія).Фотовиставка «Часів Яр. Вогнетривкі».

94. Чорна Оксана Євгенівна (документальна або репортажна фотографія).Фотокнига «Журнал Бойових Дій» (2026, видавець ФОП Мельник М.Ю., м. Дніпро).

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

95. Гончарук Ніна Іванівна.Серія живописних творів «Великі маки», «Разом», «Війна», «Золота нива», «Кафедральний собор» (багатошарова вишивка, 2022-2026).

96. Сташук Зоя Вікторівна.Мистецький проєкт «Золота нитка народного мистецтва: українська писанка».

ДИЗАЙН

97. Дерман Ліля Миколаївна.Фес – традиційний кримськотатарський жіночий головний убір.

98. Руденко Тарас Вікторович.Меморіал полеглим бійцям 116-ї бригади ТРО.

99. Таран Володимир Васильович, Харук Олександр Григорович, Харук Сергій Григорович (художники групи «Арттриум»).Добірка пам’ятних і колекційних монет, емітованих Національним банком України, присвячена воєнній та патріотичній тематиці.

100. Фролов Іван Васильович.Серія «Україна на світовій сцені. Авторські костюми як мистецтво культурної репрезентації».

101. Якуша Вікторія Валеріївна.Колекція ваз «ТІАРА».

ТВОРЧЕ КУРАТОРСТВО КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРОЄКТІВ

102. Безрукий Володимир Дмитрович (художник), Фетісова Олена Феофанівна (кураторка).Цикл виставок живопису «Кольори стійкості. Вцілілі з полум’я».

103. Береговська Христина Олександрівна (кураторка), Шиленко Юлія Анатоліївна (наукова консультантка, мистецтвознавиця).Виставковий проєкт «ВІН: Тарас Шевченко. Художник».

104. Воронюк Леся Олександрівна, Ткачук Олександр Сергійович (куратори).Проєкт «Всесвітній День Вишиванки» (2022-2025).105. Кароль Тіна (авторка, кураторка). Культурно-мистецький проєкт «Дім Звукозапису – 2 сезон».

106. Корсак Віктор Іванович, Корсак Леся Романівна (куратори).Цикл культурно-мистецьких проєктів «МСУМК. Простір свободи» (2022 – триває).

107. Лібкінд Катерина Вячеславівна, Живкова Олена Вікторівна, Новікова Ольга Валентинівна, Носко Ольга Володимирівна, Побережський Максим Борисорвич (куратори).Кураторсько-мистецький проєкт «Тим Часом в Домі Ханенків».

108. Малих Ксенія Олексіївна, Марущак Леонід Михайлович, Хімей Катерина Олександрівна, Козаченко Іванна Романівна, Білас Марта Всеволодівна.Культурно-мистецький проєкт «Гарантії безпеки».

109. Мельник Ольга Миколаївна, Найдух Юлія Петрівна, Гуєвська Валерія Володимирівна, Діптан Сергій Юрійович (куратори).Виставковий проєкт «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд».

110. Федоришин Василь Ілліч, Борденюк Сергій Григорович, Гнатюк Анатолій Васильович (куратори).Культурно-мистецький проєкт «ЧОРНОБИЛЬ -МОЛОДЬ БУДЕ ПАМ’ЯТАТИ».