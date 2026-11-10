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З 14 до 23 листопада відбудеться фінальний етап VIII Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «GRA», який організовує Національна спілка театральних діячів України. Покази вистав-фіналістів відбудуться у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Вінниці та Києві.

Члени міжнародного журі протягом дев’яти днів переглядатимуть 14 вистав шортліста і на десятий – визначать лавреатів. 23 листопада у Києві пройде церемонія нагородження переможців.

До складу міжнародного журі восьмого фестивалю-премії «GRA» увійшли п’ятеро театральних фахівців із Польщі, Швейцарії, Франції, Нідерландів та США:

Реклама Ева Баль – дослідниця, театрознавиця, асоційована професорка кафедри перформативних досліджень та керівниця Дослідницького центру локальних культур Ягеллонського університету у Кракові (Польща);

Юріан Койман – викладач, засновник і директор швейцарського фестивалю Culturescapes (Швейцарія);

Арман Сарібекян – актор паризького «Театру дю Солей», викладач (Франція);

Александр Шрьодер – драматург, театральний режисер, актор, театрознавець, викладач, драматург роттердамського театру Mooi Weer (Нідерланди);

Оскар Юстіс – режисер, актор, педагог, менеджер, художній керівник нью-йоркського The Public Theater, професор драматичного письма та мистецтв і публічної політики в Нью-Йоркському університеті (США).

Журі визначить переможців у 7-ми загальних та 8-ми індивідуальних номінаціях, що охоплюють режисуру, акторську майстерність, сценографію, хореографію, музичне оформлення, драматургію та інші складові театрального мистецтва. Цьогоріч перелік індивідуальних номінацій доповнено новою – «За найкращу роль другого плану».

Цьогоріч до фіналу конкурсу потрапило багато постановок, які працюють з переосмисленням міфу.

Афіша показів вистав-фіналістів