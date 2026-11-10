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Фестиваль GRA – 2026 оголосив покази вистав-фіналістів у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Вінниці та Києві

Покази пройдуть 14-23 листопада.

Фестиваль GRA – 2026 оголосив покази вистав-фіналістів у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Вінниці та Києві
Статуетки ГРА
Фото: Артем Галкін

З 14 до 23 листопада відбудеться фінальний етап VIII Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «GRA», який організовує Національна спілка театральних діячів України. Покази вистав-фіналістів відбудуться у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Вінниці та Києві.

Члени міжнародного журі протягом дев’яти днів переглядатимуть 14 вистав шортліста і на десятий – визначать лавреатів. 23 листопада у Києві пройде церемонія нагородження переможців.

До складу міжнародного журі восьмого фестивалю-премії «GRA» увійшли п’ятеро театральних фахівців із Польщі, Швейцарії, Франції, Нідерландів та США:

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    Ева Баль – дослідниця, театрознавиця, асоційована професорка кафедри перформативних досліджень та керівниця Дослідницького центру локальних культур Ягеллонського університету у Кракові (Польща);

  • Юріан Койман – викладач, засновник і директор швейцарського фестивалю Culturescapes (Швейцарія);

  • Арман Сарібекян – актор паризького «Театру дю Солей», викладач (Франція);

  • Александр Шрьодер – драматург, театральний режисер, актор, театрознавець, викладач, драматург роттердамського театру Mooi Weer (Нідерланди);

  • Оскар Юстіс – режисер, актор, педагог, менеджер, художній керівник нью-йоркського The Public Theater, професор драматичного письма та мистецтв і публічної політики в Нью-Йоркському університеті (США).

Журі визначить переможців у 7-ми загальних та 8-ми індивідуальних номінаціях, що охоплюють режисуру, акторську майстерність, сценографію, хореографію, музичне оформлення, драматургію та інші складові театрального мистецтва. Цьогоріч перелік індивідуальних номінацій доповнено новою – «За найкращу роль другого плану». 

Цьогоріч до фіналу конкурсу потрапило багато постановок, які працюють з переосмисленням міфу. 

Афіша показів вистав-фіналістів

Львів
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14 сб

17:00

Я БАЧУ, ВАС ЦІКАВИТЬ ПІТЬМА / Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької / 180 хв.

15 нд

17:00

SEX EDUCATION. ДІВОЧА ВЕРСІЯ / Незалежний театр «Лава» / у приміщенні Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки / 90 хв.

16 пн

18:00

ПЕНЕЛОПЕЯ / Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки / 80хв.
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Івано-Франківськ

17 вт

15:00

БІЛА ТІНЬ / Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка / 120 хв.

19:00

МЕДЕЯ / Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка / 80 хв.

Рівне

18 ср

18:00

LOVE IS / Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр / 120 хв.
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Вінниця

19 чт

18:30

Кассандра / Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Садовського / 100 хв.

20 пт

08:00

09:00

ПЕРШИЙ УРОК / Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. Михайла Старицького / 45 хв.

Київ

20 пт

16:00
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ПОДОРОЖ УЧЕНОГО ДОКТОРА ЛЕОНАРДО І ЙОГО МАЙБУТНЬОЇ КОХАНКИ ПРЕКРАСНОЇ АЛЬЧЕСТИ У СЛОБОЖАНСЬКУ ШВАЙЦАРІЮ / Український малий драматичний театр / 90 хв.

18:00

МІСЯЦЬ / Київський національний академічний театр оперети / 70 хв.

21 сб

12:00

ЕСКАПІСТІКО / INSHA Dance Company / у приміщенні Київської опери / 50 хв.

18:00

РЕКВІЄМ / Національний будинок музики в копродукції з Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка / у приміщенні Київського національного академічного театру оперети / 80 хв.

22 нд

15:00

ЕНЕЇДА / Театр Ветеранів / у приміщенні Київського національного академічного Молодого театру / 90 хв. 

17:00
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BRECHT.CABARETT / Київський академічний театр «Золоті ворота» / 120 хв.

23 пн

17:00

Церемонія нагородження. Урочисте закриття фестивалю 
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