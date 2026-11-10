З 14 до 23 листопада відбудеться фінальний етап VIII Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «GRA», який організовує Національна спілка театральних діячів України. Покази вистав-фіналістів відбудуться у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Вінниці та Києві.
Члени міжнародного журі протягом дев’яти днів переглядатимуть 14 вистав шортліста і на десятий – визначать лавреатів. 23 листопада у Києві пройде церемонія нагородження переможців.
До складу міжнародного журі восьмого фестивалю-премії «GRA» увійшли п’ятеро театральних фахівців із Польщі, Швейцарії, Франції, Нідерландів та США:
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Ева Баль – дослідниця, театрознавиця, асоційована професорка кафедри перформативних досліджень та керівниця Дослідницького центру локальних культур Ягеллонського університету у Кракові (Польща);
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Юріан Койман – викладач, засновник і директор швейцарського фестивалю Culturescapes (Швейцарія);
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Арман Сарібекян – актор паризького «Театру дю Солей», викладач (Франція);
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Александр Шрьодер – драматург, театральний режисер, актор, театрознавець, викладач, драматург роттердамського театру Mooi Weer (Нідерланди);
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Оскар Юстіс – режисер, актор, педагог, менеджер, художній керівник нью-йоркського The Public Theater, професор драматичного письма та мистецтв і публічної політики в Нью-Йоркському університеті (США).
Журі визначить переможців у 7-ми загальних та 8-ми індивідуальних номінаціях, що охоплюють режисуру, акторську майстерність, сценографію, хореографію, музичне оформлення, драматургію та інші складові театрального мистецтва. Цьогоріч перелік індивідуальних номінацій доповнено новою – «За найкращу роль другого плану».
Цьогоріч до фіналу конкурсу потрапило багато постановок, які працюють з переосмисленням міфу.
Афіша показів вистав-фіналістів
|
Львів
|
14 сб
|
17:00
|
Я БАЧУ, ВАС ЦІКАВИТЬ ПІТЬМА / Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької / 180 хв.
|
15 нд
|
17:00
|
SEX EDUCATION. ДІВОЧА ВЕРСІЯ / Незалежний театр «Лава» / у приміщенні Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки / 90 хв.
|
16 пн
|
18:00
|
ПЕНЕЛОПЕЯ / Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки / 80хв.
|
Івано-Франківськ
|
17 вт
|
15:00
|
БІЛА ТІНЬ / Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка / 120 хв.
|
19:00
|
МЕДЕЯ / Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка / 80 хв.
|
Рівне
|
18 ср
|
18:00
|
LOVE IS / Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр / 120 хв.
|
Вінниця
|
19 чт
|
18:30
|
Кассандра / Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Садовського / 100 хв.
|
20 пт
|
08:00
09:00
|
ПЕРШИЙ УРОК / Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. Михайла Старицького / 45 хв.
|
Київ
|
20 пт
|
16:00
|
ПОДОРОЖ УЧЕНОГО ДОКТОРА ЛЕОНАРДО І ЙОГО МАЙБУТНЬОЇ КОХАНКИ ПРЕКРАСНОЇ АЛЬЧЕСТИ У СЛОБОЖАНСЬКУ ШВАЙЦАРІЮ / Український малий драматичний театр / 90 хв.
|
18:00
|
МІСЯЦЬ / Київський національний академічний театр оперети / 70 хв.
|
21 сб
|
12:00
|
ЕСКАПІСТІКО / INSHA Dance Company / у приміщенні Київської опери / 50 хв.
|
18:00
|
РЕКВІЄМ / Національний будинок музики в копродукції з Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка / у приміщенні Київського національного академічного театру оперети / 80 хв.
|
22 нд
|
15:00
|
ЕНЕЇДА / Театр Ветеранів / у приміщенні Київського національного академічного Молодого театру / 90 хв.
|
17:00
|
BRECHT.CABARETT / Київський академічний театр «Золоті ворота» / 120 хв.
|
23 пн
|
17:00
|
Церемонія нагородження. Урочисте закриття фестивалю