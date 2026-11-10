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Букерівську премію вперше виграв роман у жанрі наукової фантастики

Прогнози букмекерів, які ставили на другу перемогу Марлона Джеймса, не збулися.

Букерівську премію вперше виграв роман у жанрі наукової фантастики
М. Джон Гаррісон
Фото: Guardian

81-річний письменник М. Джон Гаррісон став найстаршим в історії володарем Букерівської премії - однієї з найпрестижніших нагород в англомовній літературі.

Як пише The Guardian, із шортлисту, що складався із 13 романів, члени журі обрали "Кінець всього" ("The End of Everything") - найменший з усіх номінантів за обсягом і перший за весь час існування премії повноцінний твір у жанрі наукової фантастики, який зумів перемогти.

У романі головний герой Філіпп Теннент живе у постапокаліптичному світі, де намагається вижити у протистоянні з дивними створіннями, здатними змінювати свою форму. Критики відзначили, що книга відображає "політику сучасності через лінзу майбутнього", визнавши, що це твір не для широкого загалу.

Завдяки своєму успіху Гаррісон став багатшим на 50 тисяч фунтів стерлінгів, а також отримав приз на спеціальній церемонії у Лондоні.

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