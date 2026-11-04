У Литві вийшли переклади Павлюка, Андрухович і Дроня

У Литві майже одночасно вийшли друком романи Софії Андрухович «Катананхе», Ілларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма» та книжка короткої прози Артура Дроня «Гемінґвей нічого не знає». Усі три видання переклала литовською Доната Рінкевічене. Про це повідомляє Читомо із посиланням на інформацію, отриману від перекладачки.

Роман «Катананхе» вийшов у видавництві Hieronymos, «Я бачу, вас цікавить пітьма» — в Alma Littera, а «Гемінґвей нічого не знає» — у Rašytojų sąjungos leidykla (видавництві Спілки письменників Литви). Усі три книжки вже надійшли до литовських книгарень.

«Це цілковитий збіг, але надзвичайно приємний. Додам, що щойно вийшла друком і книжка Юлії Ілюхи для підлітків «Зеро» („Visiškas nulis“, вид-во „Terra Publica“). А минулого року в Литві побачила світ її ж книжка «Мої жінки» («Mano moterys», вид-во „Slinktys“)», — Читомо цитує перекладачку.

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Найбільше часу Рінкевічене працювала над романом Ілларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма». Переклад вона розпочала ще у 2023 році, однак неодноразово відкладала роботу через інші проєкти.

Перекладачка зазначила, що зазвичай сама пропонує литовським видавництвам українські твори, які хотіла б перекласти. Для цього готує коротку презентацію книжки й перекладає кілька сторінок, іноді — більші фрагменти. Після цього звертається до видавництва й чекає на рішення щодо публікації.

Однією зі складностей під час перекладу українських творів вона назвала культурні контексти, які можуть бути незрозумілими литовським читачам.

«Наприклад, коли я перекладала книжку Артура Дроня «Гемінґвей нічого не знає» (вид-во „Rašytojų sąjungos leidykla“), то додала примітки про Dzidzio, про «барбершопних воїнів», про взуттєву фабрику «Талан», про Подерв’янського, про будинок «Слово» тощо. Як на мене, це не лише важливо, а й дуже цікаво», — зазначила Рінкевічене.