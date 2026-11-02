Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаКультура

Крістіна Кісєльовайте тимчасово очолила Центр імені Леся Курбаса

Нова очільниця має зосередитися на розвитку партнерств, міжнародній співпраці та оновленні управлінських процесів установи.

Крістіна Кісєльовайте тимчасово очолила Центр імені Леся Курбаса
Фото: Тетяна Бережна/Фейсбук

Виконувачкою обов’язків директора Центру Леся Курбаса стала театральна продюсерка та культурна менеджерка Крістіна Кісієловайте. 

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Крістіна Кісієловайте є засновницею KЇ Platforma. За словами міністерки, її досвід відповідає запиту команди Центру на нові партнерства, ширшу міжнародну присутність та оновлення управлінських процесів.

Реклама

Серед завдань установи – підтримка сучасної української драматургії, посилення зв’язку між науковими дослідженнями й театральною практикою, а також популяризація спадщини Леся Курбаса у світі.

Першим кроком нової керівниці стане знайомство з усіма підрозділами Центру, їхніми проєктами та планами. На цій основі мають розробити стратегію розвитку установи на найближчі кілька років.

Також Крістіні Кісєльовайте запропонували представити стратегію на публічній зустрічі з театральною спільнотою. Міністерство культури підтримуватиме команду Центру в цій роботі.

Крістіна Кісєльовайте – театральна продюсерка, засновниця та генеральна директорка КЇ Platforma і міжнародного фестивалю KЇ FEST. Працювала у трьох державних театрах: київських Івана Франка та Лесі Українки, а також у львівському Марії Заньковецької. 

Була директоркою Театру ветеранів – незалежної ініціативи, що працює з ветеранами російсько-української війни. Кісєльовайте активно виступає за розмежування управлінської та художньої функцій в українських театрах, прозорі конкурси на керівні посади та підвищення інституційної спроможності культурних інституцій. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies