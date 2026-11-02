Крістіна Кісєльовайте тимчасово очолила Центр імені Леся Курбаса

Виконувачкою обов’язків директора Центру Леся Курбаса стала театральна продюсерка та культурна менеджерка Крістіна Кісієловайте.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.
Крістіна Кісієловайте є засновницею KЇ Platforma. За словами міністерки, її досвід відповідає запиту команди Центру на нові партнерства, ширшу міжнародну присутність та оновлення управлінських процесів.
Серед завдань установи – підтримка сучасної української драматургії, посилення зв’язку між науковими дослідженнями й театральною практикою, а також популяризація спадщини Леся Курбаса у світі.
Першим кроком нової керівниці стане знайомство з усіма підрозділами Центру, їхніми проєктами та планами. На цій основі мають розробити стратегію розвитку установи на найближчі кілька років.
Також Крістіні Кісєльовайте запропонували представити стратегію на публічній зустрічі з театральною спільнотою. Міністерство культури підтримуватиме команду Центру в цій роботі.
Крістіна Кісєльовайте – театральна продюсерка, засновниця та генеральна директорка КЇ Platforma і міжнародного фестивалю KЇ FEST. Працювала у трьох державних театрах: київських Івана Франка та Лесі Українки, а також у львівському Марії Заньковецької.
Була директоркою Театру ветеранів – незалежної ініціативи, що працює з ветеранами російсько-української війни. Кісєльовайте активно виступає за розмежування управлінської та художньої функцій в українських театрах, прозорі конкурси на керівні посади та підвищення інституційної спроможності культурних інституцій.