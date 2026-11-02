Дебютна книжка «Аґрафки» вийшла естонською та номінована на премію для перекладної літератури

Книжка-картинка «Зірки і макові зернята» українських художників Романи Романишин та Андрія Лесіва (творча майстерня «Аґрафка») увійшла до списку номінантів естонської премії дитячої перекладної літератури Paabeli Torn 2026 року. Про це повідомляє Читомо з посиланням на естонського суспільного мовника ERR.

Естонською книжка вийшла у видавництві Päike ja Pilv. З української її переклала літературна критикиня, письменниця і перекладачка Ілона Мартсон.

Естонське видання вийшло 2026 року. Раніше видавництво Päike ja Pilv також опублікувало естонською іншу книжку «Аґрафки» — «Війна, що змінила Рондо».

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Книжка «Зірки і макові зернята» — письменницький дебют Романи Романишин та Андрія Лесіва. Українською вона вийшла у «Видавництві Старого Лева» 2014 року й того самого року отримала відзнаку BolognaRagazzi Award у категорії Opera Prima, призначеній для дебютних робіт авторів та ілюстраторів.

«Зірки і макові зернята» розповідають про Дору. «Числа, цифри та всілякі формули оточували Дору змалку, адже її батьки — відомі математики. Перед сном, на відміну від інших дітей, які, аби задрімати, рахували слоненят, Дора лічила всіх звірів на світі, навіть ламантинів, тапірів та качконосів», — йдеться в анотації. Одного вечора, розглядаючи Чумацький Шлях, Дора вирішує полічити всі зорі на небі.

Загалом до короткого списку Paabeli Torn увійшли десять перекладених естонською дитячих книжок, які вийшли з жовтня 2025 року до кінця вересня 2026-го. Премію присуджують у двох категоріях: книжки-картинки та художня література для дітей і підлітків, у кожній з яких визначили по п’ять номінантів.

Переможців оголосять 19 листопада 2026 року.

Paabeli Torn — естонська премія, заснувана 2004 року для відзначення найкращих перекладів дитячої літератури. Спочатку нагороду вручали за художні книжки для дітей і підлітків, а з 2016 року окремо відзначають книжки-картинки.