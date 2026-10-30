Письменниця Марі-Франс Клер: «Французи тепер розрізняють Україну і Росію»

Перша книжка Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця» буде саме про це — про збирання сімейних пазлів. Друга — «Можлива подорож» — про приїзд в Україну. Вона побувала тут 2015-го — коротко, але достатньо, щоб забрати до Франції частинку України. Її діда поховали з мішечком української землі, але Марі-Франс не розмінюється на сантименти — вона діє. Призначивши себе в амбасадори України, ця 82-річна жінка невтомно просуває українську тематику на всіх культурних рівнях, які їй доступні. Просто зараз пише третю книжку — там також буде Україна…

Марі-Франс з'явилася на світ 1944-го в Діжоні. Наполовину француженка, наполовину українка. Але хто вона по крові, Марі-Франс не знала тривалий час. Завіса почала спадати, коли подорослішала. Утім тоді така далека й незрозуміла Україна викликала в неї не більше ніж зацікавлення. Як нерозгадана таємниця, як невідома Атлантида… Приплив любові й величезної емпатії до України станеться значно пізніше — після Євромайдану та початку російсько-української війни. Отоді й прийде інтерес до походження, тоді й будуть прочитані старі документи з материнського архіву й почнуться спроби зібрати більше інформації.

Утім перша частина імені — Марі — якраз і є пам’яттю. Але щоб зрозуміти це, треба перенестися у 1920-ті. Після розгрому армії Петлюри сотника Зіновія Ямкового інтернували до Польщі. Там до нього приєдналася дружина Марія, Маруся… 1921 року в подружжя народилася донька Лідія. І вже Лідія, яка знала українську, але не передала її нащадкам, стала мамою нашої героїні — Марі-Франс Клер. Та носить ім’я бабці, а також країни, у якій жінка прожила все життя.

Франція закодована в її подвійному імені Марі-Франс. Так захотіла її мати, котра одночасно захоплювалася своїм корінням і відсторонювала дітей від пам’яті про нього.

Пані Клер, вразили ваші слова в одному інтерв’ю. Ви сказали, що до 13 років не знали про існування такої держави, як СРСР. Це батьки берегли вас від впливу політичної інформації чи таким було французьке виховання загалом?

Я народилася в 1944 році. Телебачення не було. Газети й радіо були єдиними джерелами інформації. У моєму соціальному колі, в моїй родині, добре вихованій дитині не дозволяли читати газети. Дітей захищали від будь-якої інформації, яка могла містити насильницький або аморальний зміст.

Але я знаю, що мій дід до своєї смерті в 1954 році отримував новини з головних національних щоденних газет. Він був обурений участю Комуністичної партії в тодішньому уряді і зрадів, коли в травні 1947 року комуністичних міністрів виключили звідти – якраз у розпал Холодної війни. Діда прикро вражало те, що Комуністична партія, чию змову з Москвою він засуджував, мала великий електоральний успіх. Фактично, вона була провідною партією у Франції з 1945-го по 1958 рік.

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Діда обурювала прихильність французів до комуністичної ідеології. Ви намагалися зрозуміти, чому це так? Хай не в 13 років, а пізніше?

Ми не говорили про минуле. Але моя родина незвичайна. Мої бабуся та дідусь були українськими вигнанцями, які прибули з Польщі до Франції в 1923 році. Вони не розповідали мені про трагедію свого життя: про поразку від Червоної Армії, яку зазнало військо Петлюри, де служив мій дідусь, про біль від втрати всього – родини, дому, соціального становища…

Я розповіла у своїй книзі про те, як у дитинстві я інтуїтивно розуміла, чим для моїх бабусі та дідуся була Україна. Моя мати, яка народилася в 1921 році в таборі для біженців у Польщі, не хотіла засмучувати своїх дітей трагічними спогадами, які завдали їй стільки страждань у дитинстві. Адже мої бабуся та дідусь часто приймали українських біженців, які згадували своє минуле, і це завжди супроводжувалося сльозами та сумом. Для моєї мами інтеграція у французьке суспільство була головною метою. Ми, її діти, були її майбутнім.

Фото: Фото з архіву Марі-Франс Клер На фото у верхньому ряду справа наліво: дід Марі-Франс Зіновій Ямковий та брат її бабусі Іван Добровольський; у нижньому ряду: бабуся Марія Титівна (Маруся), дружина Зіновія Ямкового, та їхня донька Лідія у віці 6 років – мати Марі-Франс. 1927 рік

Але про своє українське коріння ви все ж таки дізналися. У якому ви тоді були віці?

Ще будучи дитиною, я знала, мої дідусь із бабусею говорять французькою з акцентом. Вони готували і вживали страви, які не подавали вдома у моїх однокласників. Це борщ та котлети, вареники і млинці, паска, кутя, кисіль… Дідусь із бабусею тримали в шафі старі конверти із незрозумілими мені іноземними марками – це були листи з України. А ще вони співали пісні, які змушували нас плакати.

Пісні були українською?

Так. Я чула українську мову раз на рік, коли ми з сестрами приїздили до бабусі на шкільні канікули в Лотарингію. Тобто я чула мову, але не розмови про Україну. Ця тема була табуйована, і водночас вона стала джерелом моїх фантазій та болю дитини, яка несла на собі тягар страждань її близьких.

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Мої однокласники жили не так. Вони мали численну рідню – дядьків, тіток, кузенів. Хтось з їхньої рідні походив з інших регіонів Франції, де були родові гнізда – будинки, наповнені сімейними реліквіями. Нічого подібного у мене не було. Натомість, напевно, було щось цінніше – моя таємниця, яку я носила в собі, а розгадувати взялася десятиліття по тому.

А ким був ваш батько, що ми можете розповісти про нього?

Це болісне питання. В моїй родині замовчували багато речей, і не лише з політичних міркувань. Мій батько був незаконно народженим, що у його час сприймалося як ганьба. Про це він сам розповів незадовго до смерті, яка настала в 2003 році.

Тому якщо материнського боку в мене принаймні була Україна, а також дід і баба, то з батьківського взагалі нічого не було – ніяких дідів і бабусь, ніяких світлин. І головне, ніяких оповідей. Батько ніби прийшов нізвідки. Коли я думаю про історію свого батька, яку розповіла в романі «Тиша в лісі», то відчуваю гнів: чому мені не розповідали про це? Навіщо обманювали?

Ми з сестрою протягом десяти років шукали свого діда по батьку. У нас було три зачіпки – назва села у Гасконі, де він жив, його ім’я та професія. І от настав день, коли одна жінка, яка знала його, зателефонувала мені і описала мого діда: «Великий і прямий у чорному піджаку, він перетинав площу, ідучи до мерії, де був його кабінет. Іноді в капелюсі, іноді в береті, його білі вуса блищали на сонці. Але в його руках завжди була чорна парасолька».

Таким вона запам’ятала діда. І таким було підтвердження його існування, яке я отримала. А потім я дізналася, що я – прапраонука Жан-Віктора, коваля, та Марі-Жюстіни Арноден, які одружилися в 1836 році. Я розповідаю вам про це і уявляю, що конструюю минуле, якого була позбавлена, та оживляю людей, яких я не знала. І сьогодні мені здається, ніби я посприяла їхньому існуванню.

Фото: Фото з особистого архіву Марі-Франс Клер Петлюрівський шеврон Зіновія Ямкового. «В моїй родині замовчували багато речей», – каже Марі-Франс

Ваша мама, по суті, не знала України. Але її ранні роки – за вашими словами – минули під акомпанемент сумних спогадів про землю її батьків. Вона намагалася побувати на своїй батьківщині?

Так. У 1987-му вона зважилася поїхати до радянської України. На виставі в київській опері почала говорити українською до українських глядачів. У ту ж мить гід її брутально перебив французькою: «Замовкніть! Ми знаємо, хто ви!».

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І що це означало?

Вочевидь, те, що гід був «непростий», а точніше, зовсім не гід, а представник спецслужб. А ще це могло означати те, що нашу родину ніколи не випускали з поля зору. Мама дуже гідно йому відповіла: «Ви мені нічого не зробите. Я – француженка і дружина офіцера». Бо мій батько – а він побрався з мамою у 1942-му – й справді був офіцером французької армії. Тож мого діда Зиновія, також військовика, вітав його так, як прийнято в армії, та називав «командиром».

Після тієї поїздки до України мама лишила мені дивний заповіт: «Не їзди в Україну. Там нікого нема. Всі померли». А після її власної смерті у 1996 році батько попросив мене глянути на мамині «українські папери». Я почала їх вивчати і знайшла франко-український журнал «Обмін», «Франко-український бюлетень». Знайшла номери газети «Українське слово», на яку я досі підписана. Знайшла «Бюлетень Ліги українських військових ветеранів» англійською, який виходив в Торонто. У цьому канадському журналі я побачила некролог на смерть моїх бабусі й дідуся.

Таким чином я зрозуміла, що мама підтримувала зв’язки з українською діаспорою, з українськими асоціаціями. І це той бік маминого життя, про який я дізналася лише після її смерті. Всі ці видання та документи я зберігаю по цей час. Як і листівки із зображенням Петлюри, Коновальця, Шевченка та інших...

Коли ваша мама казала, що в Україні не лишилося нікого з живих, це було буквально чи фігурально? Можливо, над нею тяжіла невдала поїздка у 1987-му?

Мені це невідомо. Незадовго до своєї смерті мама лишила мені свій щоденник, чи то пак спогади про дітей емігрантів. Ми називали його в родині «Лідиною книгою». В рукописі лише 70 сторінок, але тоді я не змогла його прочитати – це було надто важко. Тож я зберігала його разом з іншими паперами з почуття дочірньої вірності. А коли сама вибралась у подорож на терена колишнього СРСР, то поїхала до Росії, свідомо уникаючи Києва.

Словом, мамин завіт ви виконали. Але що сталося потім?

У 2011 році я написала до архіву у Вінниці, аби знайти свідоцтво народження моїх бабусі й дідуся. Але свідоцтво, на жаль, не знайшлося. Та я продовжувала пошуки і по крихтах збирала інформацію. Одна дуже літня пані, яка знала моїх дідуся та бабусю по Франції, казала про бабцю так: «Це була дуже елегантна дама. У неї був смак. З мінімуму речей вона робила щось красиве».

Бабуся народилася у 1898 році у селищі Ситківці Вінницької області. І походила з дворянської родини. В селищі й досі є вулиця, де стояв колись будинок її родини. А навчалася бабуся в Інституті шляхетних дівчат у Києві, там і вивчила французьку. Вона поводилася гідно за будь-яких обставин, мала шляхетну поставу і ніколи не виходила на люди «розхристаною».

Дізналася я й про діда – він помер у 1955 році і був похований у місті Люневіль разом із маленьким мішечком української землі. А ще незадовго перед смертю дід навернувся до духовності і був висвячений у диякони Української православної автокефальної церкви. І правив службу як диякон…

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Коли розпочалася Друга світова і нацисти окупували Францію, мій дідусь закопав зброю та документи, які свідчили про його військове минуле. Він був радий, що його сім’я отримала французьке громадянство в 1939 році. Але те, що довелося пережити йому та його рідним, назавжди залишило відбиток: у домі мого дідуся та бабусі не дозволялося викидати ані найменший шматок хліба.

Фото: Фото з особистого архіву Марі-Франс Клер Крайній зліва – Зіновій Ямковий, крайній справа – Симон Петлюра

Цікаво працює колективна пам'ять. Ми в Україні вважаємо, що заощадливість та особлива пошана до хліба, а також звичка тримати запаси їжі зумовлені Голодомором. Але ваші предки уникнули цієї трагедії…

Але не уникнули іншої. Мій дід, офіцер армії Петлюри, боровся сторіччя тому проти більшовизму за незалежність України. Коли я у 2013-2014 роках дізналася спочатку про Майдан, а потім – про російсько-українську війну, це приголомшило мене, адже історія заходила на нове коло. І боротьба за Україну починалася наново, нібито й було цих ста років.

Ваші дослідження сімейного коріння відображено у вашій книзі «П’ять майорців для мого незнайомця». А незнайомець – це образ того, кого не знаєте ви, і хто не знає вас. Давайте поговоримо про те, якою мірою Україна змінює (або ні) свій статус незнайомки для Європи, і зокрема для Франції. Чи перестали ми бути невидимою нацією?

Почну з того, що «незнайомцем» у моїй книзі є конкретна людина: це Костянтин, молодший брат мого дідуся. Він зник безвісти під час терору 1937 року, і про його існування я дізнався завдяки архівному документу – свідоцтву про реабілітацію.

Але ваша фраза про невидиму Україну глибоко зворушила мене. Дозвольте зацитувати вам лист мого двоюрідного діда Івана Добровольського. У 1924 році він шукав притулку у Франції, як і його сестра та зять, тобто мої бабуся та дідусь. Оселившись у Парижі, Іван швидко взяв на себе різні громадянські та релігійні обов'язки в діаспорі. Призначений секретарем Союзу асоціацій українських емігрантів, він написав «Лист до Ліги Націй», датований 27 листопада 1926 року. Цей лист підписали 11 людей, включаючи і його самого. Ось уривок з нього:

«Вже п’ять років Україна стогне під ярмом Радянської Росії, а законний національний уряд Української Республіки перебуває у вигнанні […]. У багатьох країнах, де українські вигнанці шукали притулку, їхню гідність постійно ображають відмовою визнати їхню національність. У виданих їм документах їх називають «росіянами», «поляками», «російськими біженцями», «росіянами українського походження», або їхня національність оголошується «невизначеною», але їх ніколи не називають «українцями».

І це невігластво, описане моїм дідом, тривало довго. У моєму дитинстві мало хто щось знав про Україну. Але ви питаєте мене, чи перестала Україна бути невидимою в Європі, і зокрема у Франції. Звичайно, що перестала. Однак, щоб цього досягти, знадобився час. 24 лютого 2022 року Україна увірвалася на наші екрани, в наші газети, в наші розмови та серця. Тепер вона є частиною наших новин, а її культура стає дедалі відомішою завдяки численним літературним та кінематографічним подіям.

На жаль, все ще залишається плутанина щодо українських письменників, яких ідентифікують як «російських», наприклад, Гоголя. Донедавна українська література асоціювалася з «Марусею» Марка Вовчка, адже авторку повісті добре знають у Франції. Натомість мало хто з французів знав, що Росія вкрала частку українського культурного капіталу. Та коли розпочалася війна, почало з'являтися і з’являється досить багато матеріалів про Україну. Французи більше не плутають Україну й Росію.

Нині кількість франкомовних видавництв, які випускають переклади українських творів, починає зростати. Європейські асоціації видавців підтримали український книжковий бізнес, який постраждав після руйнування друкарень та складів. Європейські кошти виділені на українські шкільні підручники. Французи, як і раніше, глибоко співчувають українському народу. Україну щодня обговорюють у Франції, незважаючи на те, що в новинах домінують війна на Близькому Сході та хворобливі витівки Трампа й Путіна.

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Фото: Фото з особистого архіву письменниці Марі-Франс та дві її книжки на тлі майорців (циній) – популярних квітів як в Україні, так і у Франції

Як ви знайомите французьку публіку з тією Україною, яку ви самі відкрили? Чи виключно через приватні зустрічі, чи, можливо, також через конференції та презентації?

З моменту публікації «П’яти майорців» у 2016 році, а потім «Можливої подорожі» у 2019-му, я провела низку презентацій своїх книг у медіатеках, публічних бібліотеках, франко-українських асоціаціях, у Культурному центрі посольства України в Парижі та на різних радіостанціях.

Я також виступала у церквах Ліона та у соборі Святого Володимира в Парижі. А ще кілька разів – у INALCO (Національному інституті східних мов і цивілізацій). Я відкрила для себе класичну та сучасну українську літературу, беру участь у конференціях та зустрічаюся з визначними українськими діячами. Нарешті, я долучилася до публікації двох антологій української поезії. Під час презентацій та моїх лекцій відвідувачі ставлять мені запитання про Україну.

Які саме?

Звісно, мене запитують про мою українську родину. Мене запитують, чи я більше українка, чи більше француженка – це те питання, яке я досліджу у своїй наступній книзі. Значна кількість читачів каже мені, що вони відкрили для себе Україну завдяки моїм книгам. Вони нічого не знали про Голодомор, сталінських терор та заборони, які накладали на українську мову ще за царських часів.

Більшість зворушена чотирма хвилями української еміграції: після більшовицької революції, Другої світової війни, після здобуття Незалежності в 1991 році та поточною, пов'язаною з російсько-українською війною. Я також намагаюся виправити деякі помилкові уявлення – щодо того, що в Україні живуть «нацисти» та «бандерівці», які переслідують російську мову. До речі, мене інколи запитують, чи можна бути українцем, якщо розмовляєш російською? Цікавляться і тим, як просувається боротьба з корупцією. Загалом, французи зацікавлені у зміцненні верховенства права в Україні та її інтеграції в Європу.

У контексті західного сприйняття України часто говорять про втому, яку, здається, викликає наша війна, як серед європейських урядів, так і в європейських суспільствах. Чи відчувають французи цю втому?

Європейські лідери чітко зрозуміли, що підтримка України є важливою для захисту свободи Європи. Я впевнена, що все населення Франції продовжуватиме підтримувати Україну в її справедливій війні проти загарбника. Ця підтримка України ще більше посилюється обуренням, яке люди відчувають через зраду Трампа. І, що найважливіше, французи також зрозуміли, що Європа вразлива, і що українські бійці проливають свою кров за свободу України, але також і за свободу Європи.

Люди починають усвідомлювати згубну інфекцію, яку поширює Росія і яка роз'їдає наше суспільство – вони поінформовані, зокрема, про втручання Росії у президентські вибори 2017 року. А нині настала черга Рафаеля Глюксманна та Габріеля Атталя (кандидати в президенти Франції, Глюксманн представляє лівоцентристів, Атталь – партію Макрона «Відродження» – Ред.) стати мішенями дезінформаційної кампанії Росії. Розуміння того, що ми також на прицілі у Москви, має посилити нашу підтримку України.

Фото: Фото з особистого архіву письменниці На одній з презентацій

Якщо ви вже заговорили про вибори, які відбудуться у 2027 році, то ми теж занепокоєні ймовірною перемогою на них проросійської популістки Марін Ле Пен. Що ви думаєте про її успіх та погрози припинити будь-яку допомогу Україні?

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Я також маю побоювання щодо цих виборів. Але я не думаю, що перемога популістки Ле Пен неминуча. Переважна більшість населення Франції підтримує Україну. Подивіться, що відбувається в США: хоча їхній президент безсоромно маніпулює Україною, більшість населення продовжує підтримувати Україну, як це засвідчують опитування.

Недавні події у Франції – маю на увазі погроми під маскою протестів – ймовірно, також інспіровані Москвою. Найприкріше те, що вони додають балів Марін Ле Пен…

Я вражена ними. Водночас я вірю, що з цього справді нестерпного зла може виникнути щось добре – маю на увазі пробудження свідомості серед усіх чесних громадян, які поважають верховенство права в нашій країні. І так, я поділяю ваші припущення, а також аналіз, який зробив сенатор Клод Мальюре. Він сказав, що оце насильство на вулицях штовхає все більше французів в обійми політсили Ле Пен, яка позиціонує себе як партія порядку. Протидіяти подібним провокаціям треба якомога швидше та рішучіше. Бо, як наголошує Мальюре, у 2027-му «інженери хаосу» доведуть Францію до паніки, і тоді робити щось буде вже запізно.

Повертаючись до України. Чи збираєтеся ви написати книгу про сучасну війну? Наприклад, спираючись на свідчення українців, які є біженцями у Франції? Якими могли б бути заключні абзаци такої книги? Яке послання вони б донесли світові?

Дуже цікаве питання! Зараз я пишу нову книгу про Україну. З 2014 року я записую деякі свої розмови в соціальних мережах з моїми українськими друзями. Але з моменту знайомства з письменницею Євгенією Кононенко, я день за днем документую події, які спонукали її разом із донькою шукати притулку у Франції. Ми мали з нею довгі розмови про минуле України та історію наших родин. Досі у мене не було настільки вагомих свідчень про епоху, в яку жили мої предки.

Женя поступово занурювала мене в Україну, якою та була раніше. Але ми також жили сьогоденням, читали про опір російському вторгненню, перипетії бойових дій, вагання західних країн, які не поспішали зрозуміти, що підтримка України означає порятунок миру в Європі… У тиші ми разом оплакуємо загиблих, викрадених українських дітей, знищення культурної спадщини, невпинні тривоги та жахливі руйнування…

Фото: Фото з особистого архіву письменниці З Андрієм Курковим

А все-таки, якою мірою ви є оптимісткою стосовно майбутнього України і стосовно майбутнього Європи?

Я не відділяю одне від іншого. Підтримка України, допомога їй у війні означає зміцнення Європи та її цінностей: демократії, верховенства права, розподілу влади, свободи інформації, поваги до прав людини… Словом, саме тих європейських цінностей, в ім'я яких Україна бореться від 24 лютого 2022 року. Зміцнення України означає зміцнення європейської демократичної моделі та демонстрацію світові, що гегемонія диктаторів не є неминучою.