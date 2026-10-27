Оголошено авторів-фіналістів Премії Конрада

Відзнаку вручають за послідовність у творчому розвитку, інноваційність форми та універсальність послання.

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Оголошена імені цьогорічних фіналістів цьогорічної Літературної Нагороди імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Серед них:

Артур Дронь – автор тексту цьогорічного радіодиктанту, а також бестселеру «Гемінґвей нічого не знає»;

Мирослав Лаюк — письменник та репортер, відомий документальною книгою «Бахмут»;

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Валерій Пузік — режисер, військовий та автор збірки оповідань «Мисливці за щастям», нон-фікшену «Людська нора».

Про це повідомляє Польський інститут в Києві.

Лауреата Премії буде оголошено на урочистій церемонії 14 листопада 2026 року, онлайн-трансляція якого відбудеться на Facebook-сторінці Польського інституту у Києві. Переможець цьогорічної нагороди отримає 5000 євро від Польського Інституту у Києві, а також піврічну стипендію Gaude Polonia від партнера Премії – Національного центру культури.

Фіналістів обирало польсько-українське журі у складі:

Ярослав Ґодун — голова журі, директор Польського інституту в Києві, радник-посланник Посольства Республіки Польща в Києві;

Богуміла Бердиховська — польська публіцистка, керівниця стипендіальних програм Національного центру культури у Варшаві;

Андрій Любка — письменник, перекладач, військовослужбовець, лауреат Пермії Конрада 2024;

Марцін Ґачковський — літературознавець, історик, публіцист, перекладач української літератури;

Поліна Городиська — дослідниця, освітянка, незалежна експертка з питань культури та креативних індустрій

Премія Конрада заснована Польським Інститутом у Києві 2007 року, вручається раз на два роки.

Її присуджують українському письменникові/письменниці віком до 40 років за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми та універсалізм послання. Журі, зокрема, звертало увагу на україномовну творчість претендентів, що порушує актуальні теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури.

Лауреати Премії попередніх років: Андрій Любка (2024), Вікторія Амеліна (2021), Артем Чех (2019), Катерина Калитко (2017), Софія Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталка Сняданко (2011), Сергій Жадан (2009), Тарас Прохасько (2007).