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Стрічка «Сліди» здобула нагороду на міжнародному кінофестивалі у Норвегії

Журі відзначило фільм у програмі, присвяченої правам людини.

CultHub
Стрічка «Сліди» здобула нагороду на міжнародному кінофестивалі у Норвегії
Кадр з фільму 'Сліди'
Фото: berlinale.de

Документальний фільм «Сліди» (Traces) Аліси Коваленко й Марисі Нікітюк здобув головний приз у програмі «Checkpoints» на 27-му Bergen International Film Festival (BIFF) у Норвегії. Про це повідомляють на Instagram-сторінці фільму.

«Checkpoints» присвячена фільмам про права людини. Програму ініціюють у партнерстві з Rafto Foundation for Human Rights (Фонд Рафто з прав людини).

«Сліди» розповідають про українських жінок, які зазначали сексуального насильства та тортур, вчинених під час російської агресії. У центрі – Ірина Довгань, колишня полонянка, яка стала активісткою і заснувала ГО SEMA Україна, що має на меті підтримувати жінок, та документувати свідчення тих, хто вижив на деокупованих територіях України. Фільм має на меті представити колективний портрет травми, стійкості й надії, та продемонструвати, як ті, хто вижив за допомогою взаємної підтримки та згуртування, повертають собі свободу дій, кидають виклик стигмі мовчання та відстоюють справедливість.

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«Ми віримо в силу документального кіно не лише підвищувати обізнаність, але й будувати солідарність та ставати рушійною силою реальних змін», – ділиться команда фільму.

«Сліди» є копродукцією України та Польщі. Продюсерками стали Ольга Бергман та Наталія Лібет.

Checkpoint Award передбачає грошовий приз у розмірі 27 тисяч норвезьких крон (близько 130 тисяч гривень). За словами команди фільму, кошти отримає SEMA Україна.

Раніше фільм переміг в програмі «Панорама» 76-го Берлінського кінофестивалю (Берлінале). У вересні Український оскарівський комітет обрав його кандидатом від України на 99-ту премію «Оскар», а в жовтні стрічка потрапила до короткого списку 39-ї European Film Awards у категорії документальних повнометражних фільмів. 24 жовтня показ фільму запланований на фестивалі Jeden svet у Братиславі.

Про Bergen International Film Festival:

  • один із провідних кінофестивалів Норвегії, заснований у 2000 році;
  • на BIFF представляють як документальні так й ігрові фільми;
  • фестиваль щорічно проходить в жовтні, цьогоріч він тривав з 14 до 22 жовтня.

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