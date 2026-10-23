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​У Львові помер народний артист України Федір Стригун

Відомому українському актору та режисеру було 86 років.

​У Львові помер народний артист України Федір Стригун
Народний артист Федір Стригун
Фото: Соцмережі Андрія Садового

У віці 86 років помер народний артист України, актор і режисер Федір Стригун. 

Про смерть митця повідомив його син Назар Стригун у соцмережах.

"Його велике серце зупинилося. Останній хранитель українських театральних традицій відійшов у вічність. Корифей… помер", – написав він.

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За словами міського голови Львова Андрія Садового, Федір Стригун помер після тривалої та важкої хвороби.

Про дату та місце прощання з народним артистом повідомлять пізніше.

Що відомо про Федора Стригуна?

Федір Стригун був академіком Академії мистецтв України, професором і завідувачем кафедри режисури Львівського національного університету імені Івана Франка. Також очолював Львівське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України та входив до Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Митець був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, премій імені Івана Котляревського та Миколи Садовського, а також кавалером кількох орденів.

Понад пів століття митець присвятив Львівському національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької. У 1987-2019 роках він працював там художнім керівником і головним режисером.

Найвідоміша кінороль Федора Стригуна — запорожець Андрій, супутник козака Василя у фільмі "Пропала грамота" (1972)

У червні, під час 5-го Миколайчук OPEN, Федір Стригун дав LB.ua одне зі своїх останніх інтерв’ю. Він розповів про дружбу з Іваном Миколайчуком, кохання до Таїсії Литвиненко, знімання «Пропалої грамоти» та про те, чому колись обрав Львів, а не російськомовну київську сцену. 

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