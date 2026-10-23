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Канада відзначатиме вересень Місяцем української спадщини

Відповідний законопроєкт ухвалила Палата громад держави.

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Канада відзначатиме вересень Місяцем української спадщини
Сенатор Стенлі Кутчер (другий зліва) був ініціатором законопроєкту
Фото: Facebook Stanley Kutcher﻿

Палата громад Канади схвалила законопроєкт, який передбачає щорічне відзначення вересня як Місяця української спадщини на федеральному рівні. Про це повідомив ініціатор законопроєкту, колишній сенатор Канади Стенлі Кутчер.

Законопроєкт S-210 передбачає офіційне визнання внеску українців у розвиток Канади. Він покликаний привертати увагу до української історії, культури, мови й традицій.

У тексті законопроєкту зазначено, що в Канаді живуть понад 1,3 мільйона людей українського походження.

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Вересень обрали тому, що 7 вересня 1891 року до Канади прибули перші документально зафіксовані українські переселенці — Іван Пилипів і Василь Єлиняк.

Стенлі Кутчер подав законопроєкт до Сенату Канади 28 травня 2025 року. Сенат підтримав його в жовтні того самого року. У Палаті громад документ просував депутат Іван Бейкер, який очолює парламентську групу дружби між Канадою та Україною.

У лютому 2026 року Палата громад підтримала законопроєкт у другому читанні: за нього проголосували 318 депутатів, проти — жодного. У квітні профільний парламентський комітет схвалив документ без змін. 21 жовтня депутати підтримали його в третьому, остаточному читанні.

Раніше Місяць української спадщини вже запровадили на рівні окремих провінцій Канади. Зокрема, в Онтаріо відповідний закон ухвалили в грудні 2024 року.

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