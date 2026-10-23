Канада відзначатиме вересень Місяцем української спадщини

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Сенатор Стенлі Кутчер (другий зліва) був ініціатором законопроєкту

Палата громад Канади схвалила законопроєкт, який передбачає щорічне відзначення вересня як Місяця української спадщини на федеральному рівні. Про це повідомив ініціатор законопроєкту, колишній сенатор Канади Стенлі Кутчер.

Законопроєкт S-210 передбачає офіційне визнання внеску українців у розвиток Канади. Він покликаний привертати увагу до української історії, культури, мови й традицій.

У тексті законопроєкту зазначено, що в Канаді живуть понад 1,3 мільйона людей українського походження.

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Вересень обрали тому, що 7 вересня 1891 року до Канади прибули перші документально зафіксовані українські переселенці — Іван Пилипів і Василь Єлиняк.

Стенлі Кутчер подав законопроєкт до Сенату Канади 28 травня 2025 року. Сенат підтримав його в жовтні того самого року. У Палаті громад документ просував депутат Іван Бейкер, який очолює парламентську групу дружби між Канадою та Україною.

У лютому 2026 року Палата громад підтримала законопроєкт у другому читанні: за нього проголосували 318 депутатів, проти — жодного. У квітні профільний парламентський комітет схвалив документ без змін. 21 жовтня депутати підтримали його в третьому, остаточному читанні.

Раніше Місяць української спадщини вже запровадили на рівні окремих провінцій Канади. Зокрема, в Онтаріо відповідний закон ухвалили в грудні 2024 року.