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​США звинуватили канадських політиків у втручанні в американські вибори

У документі йдеться про міністерку промисловості Канади Мелані Жолі, прем'єра Онтаріо Дага Форда та кількох інших політиків.

​США звинуватили канадських політиків у втручанні в американські вибори
Ілюстративне фото
Фото: US Embassy & Consulates in Canada

Посольство США в Оттаві звинуватило канадських політиків у спробах впливати на американські вибори. Зокрема, у документі, поширеному серед журналістів, згадали міністерку промисловості Канади Мелані Жолі, прем'єра Онтаріо Дага Форда та кількох інших політиків.

Про це повідомляє Politico.

В американському посольстві заявили, що канадські урядовці публічно говорять про плани впливати на політичні процеси у США, водночас відкидаючи звинувачення у втручанні. Дипломати закликали громадян Канади не намагатися впливати на американські вибори.

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Одним із приводів для претензій стали слова Жолі, яка в серпні пояснила, що канадські мита у відповідь на американські тарифи мають, зокрема, створювати політичний тиск на окремі штати США.

Радник президента США з питань торгівлі Пітер Наварро також закликав канадців припинити лобістську діяльність у Сполучених Штатах і застеріг від втручання в проміжні вибори до Конгресу.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відкинув звинувачення. Даг Форд також заперечив, що займається втручанням в американські вибори.

У документі посольства, крім того, стверджується, що Канада посідає друге місце серед країн походження іноземців, яких у США притягують до відповідальності за незаконне голосування або виборче шахрайство. Водночас посольство не відповіло на додаткові запитання журналістів щодо цього твердження.

  • Звинувачення пролунали на тлі напружених відносин між країнами через торговельні суперечки та заяви президента США Дональда Трампа про можливе перетворення Канади на 51-й штат.
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