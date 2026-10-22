​США звинуватили канадських політиків у втручанні в американські вибори

У документі йдеться про міністерку промисловості Канади Мелані Жолі, прем'єра Онтаріо Дага Форда та кількох інших політиків.

Посольство США в Оттаві звинуватило канадських політиків у спробах впливати на американські вибори. Зокрема, у документі, поширеному серед журналістів, згадали міністерку промисловості Канади Мелані Жолі, прем'єра Онтаріо Дага Форда та кількох інших політиків.

Про це повідомляє Politico.

В американському посольстві заявили, що канадські урядовці публічно говорять про плани впливати на політичні процеси у США, водночас відкидаючи звинувачення у втручанні. Дипломати закликали громадян Канади не намагатися впливати на американські вибори.

Реклама

Одним із приводів для претензій стали слова Жолі, яка в серпні пояснила, що канадські мита у відповідь на американські тарифи мають, зокрема, створювати політичний тиск на окремі штати США.

Радник президента США з питань торгівлі Пітер Наварро також закликав канадців припинити лобістську діяльність у Сполучених Штатах і застеріг від втручання в проміжні вибори до Конгресу.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відкинув звинувачення. Даг Форд також заперечив, що займається втручанням в американські вибори.

У документі посольства, крім того, стверджується, що Канада посідає друге місце серед країн походження іноземців, яких у США притягують до відповідальності за незаконне голосування або виборче шахрайство. Водночас посольство не відповіло на додаткові запитання журналістів щодо цього твердження.

Звинувачення пролунали на тлі напружених відносин між країнами через торговельні суперечки та заяви президента США Дональда Трампа про можливе перетворення Канади на 51-й штат.