​США звинуватили канадських політиків у втручанні в американські вибори

Посольство США в Оттаві звинуватило канадських політиків у спробах впливати на американські вибори. Зокрема, у документі, поширеному серед журналістів, згадали міністерку промисловості Канади Мелані Жолі, прем'єра Онтаріо Дага Форда та кількох інших політиків.
Про це повідомляє Politico.
В американському посольстві заявили, що канадські урядовці публічно говорять про плани впливати на політичні процеси у США, водночас відкидаючи звинувачення у втручанні. Дипломати закликали громадян Канади не намагатися впливати на американські вибори.
Одним із приводів для претензій стали слова Жолі, яка в серпні пояснила, що канадські мита у відповідь на американські тарифи мають, зокрема, створювати політичний тиск на окремі штати США.
Радник президента США з питань торгівлі Пітер Наварро також закликав канадців припинити лобістську діяльність у Сполучених Штатах і застеріг від втручання в проміжні вибори до Конгресу.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відкинув звинувачення. Даг Форд також заперечив, що займається втручанням в американські вибори.
У документі посольства, крім того, стверджується, що Канада посідає друге місце серед країн походження іноземців, яких у США притягують до відповідальності за незаконне голосування або виборче шахрайство. Водночас посольство не відповіло на додаткові запитання журналістів щодо цього твердження.
- Звинувачення пролунали на тлі напружених відносин між країнами через торговельні суперечки та заяви президента США Дональда Трампа про можливе перетворення Канади на 51-й штат.
- Раніше між Оттавою та Вашингтоном також провалилися торговельні перемовини, внаслідок чого країни почали обмінюватися підвищеннями митних тарифів.
- На тлі цього Трамп у соцмережах написав, що розглядає питання відмови від вживання назви озера Онтаріо і хоче назвати його Американським озером.