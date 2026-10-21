Корецький: Усі рекомендації Бюджетного комітету опрацюють до другого читання держбюджету

Бюджетний комітет підтримав проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Усі надані комітетом рекомендації опрацюють під час підготовки документа до другого читання.
Про це написав Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
"Це бюджет воюючої країни і наше спільне завдання забезпечити потреби безпеки й оборони, зберегти фінансову стійкість, соціальні виплати та гарантувати українцям необхідну підтримку", – зазначив він.
Розгляд проєкту Державного бюджету в першому читанні очікують на найближчому пленарному тижні.
"Уряд і надалі готовий до конструктивної спільної роботи", – додав Корецький.
- Бюджетний комітет опрацював понад 5 тисяч пpавок і сформував 90 підсумкових висновків. Парламент планує розглянути документ у першому читанні орієнтовно 28 жовтня.
- Більше читайте в матеріалі LB.ua "Уряд подав до Ради «складний» проєкт бюджету-2027, зверстаний під продовження війни".