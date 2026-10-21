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Корецький: Усі рекомендації Бюджетного комітету опрацюють до другого читання держбюджету

Уряд очікує на розгляд проєкту Держбюджету в першому читанні на найближчому пленарному тижні.

Корецький: Усі рекомендації Бюджетного комітету опрацюють до другого читання держбюджету
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: КМУ

Бюджетний комітет підтримав проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Усі надані комітетом рекомендації опрацюють під час підготовки документа до другого читання. 

Про це написав Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Це бюджет воюючої країни і наше спільне завдання забезпечити потреби безпеки й оборони, зберегти фінансову стійкість, соціальні виплати та гарантувати українцям необхідну підтримку", – зазначив він.

Розгляд проєкту Державного бюджету в першому читанні очікують на найближчому пленарному тижні.

"Уряд і надалі готовий до конструктивної спільної роботи", – додав Корецький.

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