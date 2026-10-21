Підласа: Бюджетний комітет ВР рекомендував проєкт держбюджету-2027 до першого читання

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання проєкт державного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Фахівці опрацювали понад 5 тисяч пpавок і сформували 90 підсумкових висновків. Парламент планує розглянути документ у першому читанні орієнтовно 28 жовтня.

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Перед підготовкою проєкту до другого читання народні депутати доручили Кабміну опрацювати низку ключових змін у різних галузях.

За словами Підласої, у сфері оборони та безпеки нардепи пропонують підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, подвоїти обсяг державних гарантій для підприємств ОПК до 60 млрд грн, закласти більше коштів на житло для бійців ЗСУ та створити субвенцію для центрів підготовки громадян до національного спротиву.

У галузі освіти і науки комітет додав 27 млн грн на оплату праці педагогів під час проведення НМТ, збільшив видатки на наукові установи НАН України на 700 млн грн та виділив додаткові 10 млн грн для Української академії лідерства. Також уряд має розглянути розширення субвенцій на укриття в закладах освіти, облаштування майстерень і забезпечення їхньої енергонезалежності.

У сфері охорони здоров’я парламентарі передбачили 150 млн грн на ліки проти аутоімунних і нейром'язових захворювань, а також доручили знайти фінансування для остеоінтегративного протезування ветеранів і медичних виробів для лікарні «Феофанія».

Підласа зазначила, що для підтримки регіонів пропонують залишати у бюджетах громад 4% ПДФО, не вилучати реверсну дотацію, збільшити ресурс Державного фонду регіонального розвитку та спрямувати додаткові кошти на житло для ВПО, зокрема учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Для розвитку економіки комітет пропонує виділити 100 млн грн на гуманітарне розмінування, скасувати бюджетне фінансування програми «Національний кешбек» на користь прямої підтримки бізнесу, а також дозволити проведення аукціонів великої приватизації зі зниженням стартової ціни для продажу збиткових активів. Також парламентарі ініціюють збільшення компенсацій аграріям за будівництво ферм, розширення пільгового кредитування та запровадження гарантій для судновласників у територіальних водах України.

У соціальній сфері депутати доручили посадовцям провести інвентаризацію законодавства, щоб відв'язати штрафи й виплати від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, а в системі держуправління — розширити видатки на закордонні дипломатичні установи МЗС та ремонт сканерів для митниці.