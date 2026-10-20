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Корецький обговорив із віцепрезидентом Європейського інвестбанку прискорення реалізації спільних проєктів

Ідеться про підтримку держкомпаній, а також відновлення критичної та соціальної інфраструктури.

Корецький обговорив із віцепрезидентом Європейського інвестбанку прискорення реалізації спільних проєктів
Сергій Корецький і Карл Негаммер
Фото: пресслужба КМУ

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зустрівся із віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером.

За словами глави уряду, вони обговорили прискорення реалізації спільних проєктів, зокрема їхню пріоретизацію відповідно до нагальних потреб.

«Це захист і відновлення енергетичної інфраструктури, підтримка держкомпаній, а також відновлення критичної та соціальної інфраструктури в українських громадах. Окремо обговорили можливості максимально ефективного використання гарантій ЄС у межах Ukraine Investment Framework для фінансування пріоритетних інвестиційних проєктів у 2027 році», - додав Корецький.

За словами прем’єра, сторони підтримали ідею створення спільної робочої групи для перегляду портфеля, визначення пріоритетних проєктів та прискорення їх фінансування. 

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії обсяг фінансування Групи ЄІБ для України перевищив 4,5 млрд євро, зокрема рекордні 1,5 млрд євро у 2025 році.
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