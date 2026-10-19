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Садовий: Держказначейство почало проводити заблоковані платежі Львова

Наразі  вже пройшло приблизно 20% критичних платіжок. 

Садовий: Держказначейство почало проводити заблоковані платежі Львова
Андрій Садовий
Фото: Анастасія Смольєнко

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про початок проходження платежів на функціонування життєдіяльності міста, про блокування яких Державним казначейством він заявляв раніше.

Про це він написав у Telegram

"Є добрі новини. Держказначейство почало проводити заблоковані платежі Львова. Станом на зараз пройшло приблизно 20% критичних платіжок, які ми очікували. Казначейство проводить оплати, подані станом до 21 вересня. Усе, що було подано пізніше, поки залишається без руху", – зазначив Садовий. 

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За його словами, вже надійшли 40 млн грн на зарплати водіїв електротранспорту, також почали надходити кошти на зарплати двірників. 

"Водночас гроші для автобусних перевізників та кошти за пільгові перевезення поки не надійшли. Тому питання ще не закрите", – додав мер.

Контекст

Днями Садовий повідомив, що львівські двірники починають звільнятися з роботи через невиплату заробітних плат, які затримують тому, що "Державне казначейство досі не проводить платежі".  

За його словами, із зазначеної суми 158 млн грн – це кошти на роботу громадського транспорту, зокрема зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також пальне. Ще 17,9 млн грн – це зарплати двірників.

"Окрема проблема – фінансування соціальних перевезень. Заборгованість становить 1 мільйон 218 тисяч гривень. Ця послуга особливо важлива для людей з інвалідністю, зокрема тих, хто проживає в міських прихистках. Спеціалізований транспорт допомагає їм дістатися до медичних закладів, пройти обстеження, отримати необхідні послуги. Через блокування платежів під загрозою опиняється можливість забезпечувати такі перевезення. Ці гроші є на рахунках міста. Але Казначейство не дає можливості ними скористатися", – написав Садовий.

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