Корецький: «Наступного пленарного тижня продовжимо роботу над Державним бюджетом на 2027 рік»

Під час його підготовки враховуватимуть потреби безпеки й оборони, соціальні зобов’язання держави, реальні фінансові можливості та домовленості з міжнародними партнерами.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Робота над державний бюджетом на наступний рік продовжиться наступного пленарного тижня, повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Він розповів, що обговорив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, народними депутатами та урядовцями законодавчі пріоритети й подальшу взаємодію парламенту та уряду.

Окрему увагу приділили законопроєктам, необхідним для виконання зобов’язань України в межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки. Частину важливих рішень Верховна Рада вже ухвалила.

За словами Корецького, уряд тісно співпрацює з парламентськими комітетами, щоб максимально якісно опрацювати необхідні законопроєкти.

Важливо зберегти темп виконання зобов’язань перед партнерами, щоб Україна могла отримати передбачену міжнародну фінансову допомогу в повному обсязі.

«Наступного пленарного тижня продовжимо роботу над Державним бюджетом на 2027 рік. Під час його підготовки маємо врахувати потреби безпеки й оборони, соціальні зобов’язання держави, реальні фінансові можливості та домовленості з міжнародними партнерами», – розповів глава уряду.