Корецький: «Наступного пленарного тижня продовжимо роботу над Державним бюджетом на 2027 рік»

Робота над державний бюджетом на наступний рік продовжиться наступного пленарного тижня, повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.
Він розповів, що обговорив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, народними депутатами та урядовцями законодавчі пріоритети й подальшу взаємодію парламенту та уряду.
Окрему увагу приділили законопроєктам, необхідним для виконання зобов’язань України в межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки. Частину важливих рішень Верховна Рада вже ухвалила.
За словами Корецького, уряд тісно співпрацює з парламентськими комітетами, щоб максимально якісно опрацювати необхідні законопроєкти.
Важливо зберегти темп виконання зобов’язань перед партнерами, щоб Україна могла отримати передбачену міжнародну фінансову допомогу в повному обсязі.
«Наступного пленарного тижня продовжимо роботу над Державним бюджетом на 2027 рік. Під час його підготовки маємо врахувати потреби безпеки й оборони, соціальні зобов’язання держави, реальні фінансові можливості та домовленості з міжнародними партнерами», – розповів глава уряду.
- Проєкт державного бюджету України на 2027 рік зареєстрований у Верховній Раді за №16000 у вересні. Загальний обсяг витрат – з урахуванням видатків, надання кредитів та погашення боргу – уряд планує на рівні понад 8 трлн грн.