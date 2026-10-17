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У єОселі запровадили нову модель для молодих родин

Уряд удосконалив механізм перевірки майнового стану людей, які претендують на участь у програмі.

У єОселі запровадили нову модель для молодих родин
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Уряд запровадив у програмі доступного іпотечного кредитування єОселя окрему модель для молодих родин. Вона передбачає можливість придбати житло більшої площі, а також поступове зниження відсоткової ставки за народження або усиновлення дітей

Про це повідомив в Telegram прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За новою моделлю ставка за кредитом становитиме 7% річних упродовж перших трьох років, 10% – із четвертого до десятого року та 12% – починаючи з одинадцятого року кредитування.

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За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після оформлення кредиту, ставку зменшуватимуть на два відсоткові пункти. Водночас вона не може бути нижчою за 0,1%.

Нова модель дозволятиме молодим родинам одразу обирати житло з розрахунком на майбутнє поповнення сім’ї. Для таких позичальників нормативні обмеження щодо вартості та площі житла можна буде перевищувати до 40%. Різницю у вартості нерухомості позичальники мають покривати власним внеском.

Придбати житло більшої площі за цією моделлю можна буде в новобудовах або будинках, які ввели в експлуатацію не більш як три роки тому.

Уряд змінить перевірку позичальників

Також уряд удосконалив механізм перевірки майнового стану людей, які претендують на участь у програмі. За словами Корецького, це має допомогти запобігти зловживанням і забезпечити державну підтримку тим, хто справді відповідає встановленим вимогам.

Як пояснив прем’єр-міністр, зміни покликані дати молодим сім’ям змогу придбати житло, у якому вистачить місця для дітей, і зменшувати кредитне навантаження з появою кожної дитини.

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