Корецький обговорив із єврокомісаркою Кос діяльність спеціальної робочої групи IBAR Task Force

Ця група працює над посиленням підтримки України та прискоренням євроінтеграції.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів перемовини із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

За словами глави уряду, ішлося про вступ України до ЄС і фінансову підтримку.

«Очікуємо відкриття решти двох кластерів до кінця року. Нашим спільним пріоритетом є забезпечення підготовки позитивного Звіту про виконання проміжних критеріїв (IBAR). За результатами домовленостей президента України Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн ми обговорили з Мартою Кос питання діяльності утвореної спеціальної робочої групи IBAR Task Force для посилення підтримки України та прискорення євроінтеграції», - розповів Корецький.

Також під час розмови ішлося про прогрес уряду і парламенту на шляху отримання фінансової підтримки від ЄС.