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Корецький обговорив із єврокомісаркою Кос діяльність спеціальної робочої групи IBAR Task Force

Ця група працює над посиленням підтримки України та прискоренням євроінтеграції.

Корецький обговорив із єврокомісаркою Кос діяльність спеціальної робочої групи IBAR Task Force
глава уряду Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів перемовини із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

За словами глави уряду, ішлося про вступ України до ЄС і фінансову підтримку.

«Очікуємо відкриття решти двох кластерів до кінця року. Нашим спільним пріоритетом є забезпечення підготовки позитивного Звіту про виконання проміжних критеріїв (IBAR). За результатами домовленостей президента України Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн ми обговорили з Мартою Кос питання діяльності утвореної спеціальної робочої групи IBAR Task Force для посилення підтримки України та прискорення євроінтеграції», - розповів Корецький.

Також під час розмови ішлося про прогрес уряду і парламенту на шляху отримання фінансової підтримки від ЄС.

  • Напередодні Корецький повідомив, що Кабмін завершив виконання своєї частини зобов’язань, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги в 2026 році.
  • Крім того, цього тижня парламент підтримав низку важливих законопроєктів у межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки. 
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