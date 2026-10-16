Мадяр та Зеленський провели першу зустріч у Брюсселі: говорили про євроінтеграцію, права нацменшин та мир (оновлено)

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр та президент України Володимир Зеленський провели зустріч у Брюсселі. Серед ключових тем переговорів були права угорської меншини на Закарпатті, відновлення політичної та економічної довіри між країнами, а також припинення російської агресії.

Про результати зустрічі Мадяр повідомив у соцмережі X.

За словами угорського прем’єра, він привітав політичну домовленість між Україною та Угорщиною щодо посилення прав угорської меншини на Закарпатті. Першим кроком до відновлення взаємної довіри Мадяр назвав ухвалення Верховною Радою закону про освіту національних меншин та негайний початок його впровадження.

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Мадяр і Зеленський домовилися продовжити переговори на рівні міністрів, приділивши особливу увагу становищу національних меншин в обох країнах. Також сторони погодилися, що Україна та Угорщина мають спільний інтерес у формуванні нової основи для політичних та економічних відносин.

Угорський прем’єр також висловив солідарність з Україною на тлі російської агресії.

"Угорщина готова використовувати всі можливі дипломатичні засоби, щоб якнайшвидше досягти припинення вогню та забезпечити тривалий мир", – написав Мадяр.

Зеленський та Мадяр обговорили євроінтеграцію України

Про результат перемовини в соцмережах розповів і президент Зеленський. Він додав, що з Мадяром говорили про євроінтеграцію України, дипломатичні зусилля для завершення війни та двосторонню торгівлю.

За словами президента, переговори відбулися тет-а-тет. Він подякував угорському прем’єру за підтримку просування України до вступу в Європейський Союз і відкриття ще двох переговорних кластерів.

Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби до кінця року відкрити решту два переговорні кластери.

Окремо лідери обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення російсько-української війни. Президент подякував Угорщині за солідарність з Україною та готовність працювати задля миру. Також сторони порушили питання економічної співпраці, торгівлі та аграрної продукції.

"Україна завжди за добросусідство та взаємне посилення. Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами", – додав глава держави.