Розвідка: Татарстан не має грошей, щоб забезпечувати російську армію дронами

Допомогу на фронт не можуть доставити через логістичні проблеми та загрози українських дронів.

Волонтери Татарстану, де виробляють ударні безпілотники для війни проти України, скаржаться на брак коштів для забезпечення окупаційної армії.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, вартість навіть найменших запитів із фронту нині починається від мільйона рублів. Через погіршення економічної ситуації в Росії, підвищення податків та збідніння населення підприємці й спонсори дедалі частіше відмовляються фінансувати допомогу військовим.

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Волонтери збирають гроші навіть на пальне та логістику. Водночас російські військові скаржаться на високі ціни на пальне й генератори, які їм доводиться купувати власним коштом.

Додатковою проблемою став логістичний колапс. Через загрозу українських безпілотників перевезення вантажів тимчасово окупованими територіями України стало небезпечнішим. Частина перевізників відмовляється їздити цими маршрутами, а місця розвантаження переносять далі від лінії фронту.

За інформацією розвідки, волонтери також розглядають можливість самостійно збирати та паяти безпілотники в тилу. Однак реалізувати ці плани складно через нестачу фінансування та кваліфікованих фахівців, готових працювати безоплатно.

У СЗР зазначають, що ситуація в Татарстані свідчить про посилення фінансового та логістичного тиску на російський тил, який роками долучається до забезпечення війни проти України.