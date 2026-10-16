Фінляндія закривала частину затоки через загрозу дронів

Жоден безпілотник не зайшов у повітряний простір країни.

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У п'ятницю вранці у Фінляндії запроваджували тимчасову заборону у східній частині затоки. Обмеження зняли близько 9-ї ранку. Жоден безпілотник не зайшов у повітряний простір країни.

Про це пише мовник Yle.

Там розповіли, що обмеження було введено для авіації о 5:42 ранку та для морської зони о 5:56 ранку.

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У заяві Генерального штабу повідомлялося, що зона обмеженого доступу для авіації та моря практично простягається від Гельсінкі до східного кордону.

За даними Сил оборони, це був запобіжний захід, спрямований на забезпечення безпеки людей та можливості влади боротися з потенційними дронами.

Це вже не вперше запроваджували такі заходи. Армія оборони робила це протягом останніх місяців.

Минулої весни на південному сході Фінляндії впало кілька дронів. Наприкінці березня БпЛА були знайдені в Коувола, Луумякі та Паріккала. У квітні дрон був знайдений у лісі на Іїті.