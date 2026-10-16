EDRONE представила безпілотний авіаційний комплекс DRAKON із тривалістю польоту до 50 хвилин

Дрон може розвивати швидкість до 100 км/год і нести корисне навантаження масою до 0,5 кг, зазначили розробники

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Українська компанія EDRONE представила безпілотний авіаційний комплекс DRAKON, розроблений для розвідувальних завдань. Про це виробник повідомив у Facebook.

Заявлена максимальна тривалість польоту безпілотника становить до 50 хвилин, гарантована дальність зв’язку — 10 км. Крейсерська швидкість сягає 70 км/год, максимальна — 100 км/год. Максимальна робоча висота становить 300 метрів, зазначають розробники.

Безпілотник може нести до 0,5 кг корисного навантаження та працювати за швидкості вітру до 12 м/с. Конструкція дрона передбачає карбонову раму, посилену алюмінієвими вузлами.

DRAKON оснащений камерою SIYI ZR-10 із 10-кратним оптичним збільшенням. Вона встановлена на триосьовому підвісі, що стабілізує зображення під час польоту та спостереження за об’єктами.

Також комплекс має систему псевдовипадкового переналаштування робочої частоти, яка дає змогу виконувати завдання в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В компанії зазначили, що дрон уже застосовували в бойових умовах.

EDRONE — українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє та виробляє безпілотні авіаційні комплекси й наземні роботизовані системи. Підприємство працює за моделлю повного виробничого циклу: має власний відділ досліджень і розробок (R&D), інженерну майстерню та виробничі потужності. Серед розробок компанії — перехоплювачі серії BATON, багатоцільовий дрон DRAKON, а також наземні комплекси KOLOBOK і KALACH.