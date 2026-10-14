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Defense Tech

Компанії Roboneers і Burevii інтегрують бойові модулі «Шабля» на НРК ARDAL 920

Виробники планують адаптувати на НРК чотири варіанти модуля «Шабля»

Компанії Roboneers і Burevii інтегрують бойові модулі «Шабля» на НРК ARDAL 920
дистанційний бойовий модуль 'Шабля'.
Фото: peoplesproject.com

Українські компанії Roboneers і Burevii запустили спільну роботу над інтеграцією дистанційно-керованих бойових модулів лінійки «Шабля» на наземний роботизований комплекс ARDAL 920. Про це виробники повідомили у Instagram.

Розробники пояснюють, що головна мета — надати підрозділам мобільну бойову платформу, яку можна налаштовувати під конкретне завдання — від автоматів до гранатомета на одній наземній платформі

У Roboneers пояснюють, що інтеграція з АRDАL 920 розширює коло платформ, на яких працюють модулі лінійки «Шабля». Компанії планують інтегрувати такі варіанти модуля:

  • «Шабля 7,62» під кулемети калібру 7.62 мм типу ПКТ; 
  • «Шабля М240» під кулемети калібру 7.62 мм типу М240; 
  • «Шабля К-2» з двома автоматами АК-74;
  • «Шабля МК 19(М)» під гранатомети калібру 40 мм типу МК19 та AGL-53.
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«Шабля» — це дистанційно-керований бойовий модуль компанії Roboneers. Заявлена ефективна дальність стрільби — 2-2.4 кілометри. Модуль може активно працювати протягом 20 годин, а вести спостереження - 120 годин. Керування здійснюється через WiFi або 100-метровий кабель. За даними компанії, модуль застосовують на передовій з 2023 року.

ARDAL 920 — гусенична наземна роботизована платформа, що використовується для логістики та евакуації. Розробники зазначають, що її модульна конструкція дозволяє інтегрувати додаткове обладнання та бойові модулі відповідно до завдань підрозділу. Максимальне заявлене навантаження НРК — 250 кг. Комплекс може подолати 50 км з навантаженням 150 кг. Максимальна швидкість — 14 км/год, зазначають розробники.

Нещодавно стало відомо, що українські оборонні компанії Roboneers та «Партнер-ВС» інтегрують дистанційно керований бойовий модуль «Шабля» на НРК Vepr. У Roboneers пояснюють, що таким чином хочуть отримати мобільну бойову платформу, яку можна оснащувати озброєнням залежно від конкретного завдання.

Нагадаємо, у вересні Roboneers кодифікувала бойовий НРК «ШаРись PRO Mk.19 (М)». Комплекс постачається як готова бойова система, до якої входять платформа, дистанційно керований модуль і озброєння. «Шабля Mk.19 (М)» може використовувати 40-мм автоматичний гранатомет українського виробництва AGL-53, а також MK19 або його аналог. Заявлена ефективна дальність ураження — до 1500 метрів.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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