Roboneers та «Партнер-ВС» інтегрують бойові модулі «Шабля» на НРК Vepr

Українські оборонні компанії Roboneers та «Партнер-ВС» інтегрують дистанційно керований бойовий модуль «Шабля» на НРК Vepr. Про це повідомляє видання «Оборонка» з посиланням на пресслужбу Roboneers.

Компанії планують інтегрувати такі версії модуля:

«Шабля 7,62» для кулеметів калібру 7,62 мм типу ПКТ;

«Шабля М240» для кулеметів М240 того ж калібру;

«Шабля К-2» із двома автоматами АК-74;

«Шабля М2» під 12,7-мм кулемети Browning M2, Canik M2 та MG-50 QCB;

«Шабля МК 19(М)» для 40-мм автоматичних гранатометів типу MK19 та AGL-53.

У Roboneers пояснюють, що таким чином хочуть отримати мобільну бойову платформу, яку можна оснащувати озброєнням залежно від конкретного завдання. У Roboneers зазначають, що після інтеграції Vepr з «Шаблею» платформа зможе виконувати не лише логістичні та евакуаційні, а й бойові завдання. Робот має заходити в небезпечну зону, тоді як оператор на відстані керуватиме його переміщенням і вогнем.

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Інтегровані бойові модулі «Шабля» можуть працювати на відстані до 100 метрів від оператора або через Wi-Fi. Вони обладнані оглядовою, прицільною та тепловізійною камерами, що дає змогу оператору дистанційно керувати платформою та застосовувати встановлене озброєння.

Окремою перевагою розробники називають підтримку Starlink обома системами. За їхніми словами, це забезпечує цифровий канал для дистанційного керування як самим НРК, так і бойовим модулем.

НРК Vepr розробляла компанія «Партнер-ВС» як логістично-евакуаційний наземний роботизований комплекс. У червні 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало його та допустило до використання у Силах оборони.

Габарити Vepr становлять 136 см у довжину та 112 см у ширину, а висота зі стійкою — 138 см. За даними виробника, споряджена маса робота становить близько 400 кг, а вантажопідйомність — до 250 кг.

Розробники зазначають, що комплекс оснащений двома електродвигунами потужністю по 1500 Вт. Вони забезпечують швидкість понад 12 км/год, а акумуляторів вистачає майже на 40 км руху. Для управління та отримання даних Vepr обладнаний цифровими камерами й підтримує шість типів зв’язку, серед яких LTE та Starlink.

Нагадаємо, у вересні Roboneers кодифікувала бойовий НРК «ШаРись PRO Mk.19 (М)». Комплекс постачається як готова бойова система, до якої входять платформа, дистанційно керований модуль і озброєння. «Шабля Mk.19 (М)» може використовувати 40-мм автоматичний гранатомет українського виробництва AGL-53, а також MK19 або його аналог. Заявлена ефективна дальність ураження — до 1500 метрів.