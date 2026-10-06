Німецька ARX Robotics та українська Roboneers поглиблюють співпрацю у розробці НРК

Німецька оборонна компанія ARX Robotics та українська Roboneers підписали стратегічну угоду про співпрацю у сфері НРК. Про це повідомили у пресслужбі ARX Robotics.

Угоду уклали в Києві у присутності канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та Володимира Зеленського під час візиту німецької делегації в Україну.

Партнерство передбачає поглиблену технічну інтеграцію систем обох виробників і спільну розробку технологій для наземних роботизованих комплексів. ARX Robotics та Roboneers уже співпрацюють і постачають такі системи Силам оборони України.

Реклама

Зокрема, у червні 2026 року Roboneers і ARX Robotics оголосили, що створюють спільне підприємство ARX Industries, яке випускатиме комплекси «Рись Pro» на виробничих майданчиках у Німеччині й Україні. У перший рік роботи на підприємстві планують виготовити тисячі одиниць НРК, а в наступні роки поступово збільшити обсяги до десятків тисяч на рік.

«Програмно-визначені безпілотні оборонні рішення є ключовими для сухопутних сил на сучасному полі бою, де кожну дію може побачити противник. Разом із Roboneers ми забезпечуємо українські сили надійним, але водночас інтелектуальним парком НРК у великих масштабах і водночас гарантуємо, що уроки, отримані на полі бою, враховуватимуться під час розробки наземних систем для інших західних армій», — заявив генеральний директор ARX Robotics Марк Вітфельд.

У ARX Robotics додали, що нині в Україні експлуатується найбільший парк наземних роботизованих систем західного виробництва її розробки — комплексів Gereon.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, потягом прибув до Києва. Головною метою свого візиту він назвав демонстрацію подальшої підтримки України з боку Німеччини.

Під час візиту німецької делегації на чолі з Фрідріхом Мерцом до Києва, зокрема, було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на 8,5 мільярда євро.

Що відомо про Roboneers

Компанія Roboneers виготовляє наземні роботизовані комплекси, що можуть йти за визначеними підрозділами на полі бою і нести не тільки спеціально обладнане спорядження, але й окреме військове. Серед розробок – бойовий модуль «Шабля», який незалежно від погоди підвищує захисні та бойові можливості сторони.

Наземний роботизований комплекс «Рись+» Roboneers представила у квітні 2026 року. Платформа підходить для логістики й евакуації. Згідно з даними виробника комплекс має запас ходу до 80 км, може виконувати місії на відстань до 40 км в один бік без проміжної підзарядки. Вантажопідйомність — 350 кг. Має автоматичний викид вантажу й може евакуювати двох людей одночасно. Максимальна швидкість — 14 км/год. На запит військових додали дистанційне керування фарами, збільшили вантажопідйомність і площу кузова.

Також до лінійки НРК Roboneers входять «Рись» (має найменші розміри, запас ходу й навантаження, підходить для оперативної доставки), «Рись Pro» (вищі вантажопідйомність, швидкість і запас ходу), «Рись Max», «Рись+» і бойова платформа «ШаРись» з різними видами озброєння.

Що відомо про ARX Robotics

Німецька ARX Robotics, заснована у 2022 році, спеціалізується на розробці технологій для наземних роботизованих систем. Компанія створює НРК для військового застосування, а також модернізує наявні комплекси за допомогою операційної системи Mithra OS із функціями на основі штучного інтелекту. У лютому 2025 року ARX Robotics стала резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні.