Німеччина перерахувала 250 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Цей додатковий внесок партнери оголосили вчора під час Українсько-німецького бізнес-форуму.

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Україна отримала від Німеччини додатковим внеском 250 млн євро, які надійшли у Фонд підтримки енергетики.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цей додатковий внесок партнери оголосили вчора під час Українсько-німецького бізнес-форуму, який провели у Києві... Сьогодні кошти вже зараховані до Фонду", – написав він у Телеграм.

Шмигаль нагадав, що Німеччина залишається найбільшим донором Фонду. Загальний обсяг німецької підтримки українській енергетиці вже становить майже 807 млн євро.

Як повідомлялося, під час візиту німецької делегації на чолі з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на 8,5 мільярда євро.

Раніше в серпні Євросоюз додатково спрямував €30 млн до Фонду підтримки енергетики України.