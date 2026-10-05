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Сьогодні у Франції не працюватимуть до 500 шкіл, протестувальники закликають до демонстрацій завтра

Поранення отримали 78 працівників сфери освіти. Заарештовано щонайменше 1747 людей.

Сьогодні у Франції не працюватимуть до 500 шкіл, протестувальники закликають до демонстрацій завтра
Протести школярів у Парижі, 5 жовтня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Франції 400-500 шкіл будуть частково або повністю зачинені через неможливість гарантувати безпеку учнів.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство освіти країни.

Останніми днями у країні відбулися сутички між поліцією спецпризначення та учнями-протестувальниками. З початку протестів 24 школи були “спалені або розгромлені”.

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Тисячі учнів виходять на демонстрації, висловлюючи невдоволення стандартами освіти, Протести, що розпочалися минулого тижня, поширилися з Парижа на інші міста, зокрема Монпельє, Нант і Марсель.

Учні середніх шкіл та інші учасники протестів, серед яких і студенти, скаржаться на нестачу вчителів, переповнені класи та занедбаний стан шкільних будівель.

Минулого тижня міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен заявив, що 735 із 3700 шкіл країни тією чи іншою мірою постраждали від насильницьких протестів.

“Є активісти – зокрема з ультралівих кіл, – які проникли в рух учнів середніх шкіл, перехопили його в самих учнів і вдалися до крайнього насильства”, – заявив представник міністерства освіти Едуар Жеффрей.

Жеффрей додав, що поранення отримали 78 працівників сфери освіти.

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Наслідки протестів школярів у Парижі, жовтень 2026 року
Фото: EPA/UPG
Наслідки протестів школярів у Парижі, жовтень 2026 року

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, у п'ятницю було заарештовано 1747 осіб.

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За інформацією агентства AFP, загалом із початку руху під арешт потрапили понад 5000 людей, причому близько 85% із них – неповнолітні.

Організатори протестів закликали продовжити демонстрації у вівторок, звинувативши уряд у відсутності “конкретних заходів”. У міносвіти водночас пообіцяли “часткове, поступове відновлення занять”.

У неділю прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що уряд вживає додаткових кроків для вирішення проблем, з якими стикаються учні старших класів та працівники сфери освіти.

За його словами, ці заходи передбачають забезпечення безперервності навчального процесу, покращення матеріально-технічної бази, кращу організацію шкільного розпорядку, а також підвищення прозорості французької платформи для вступу до університетів.

Лекорню також зазначив, що уряд прискорює розгляд законопроєкту, який передбачає, що особи, винні у вчиненні актів вандалізму, повинні самі відшкодовувати завдані збитки.

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