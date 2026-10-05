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Найбільший острів Греції п’ять днів заливали рекордні дощі, зруйновано дороги

Крит є одним із найважливіших туристичних напрямків у Середземномор’ї.

Найбільший острів Греції п’ять днів заливали рекордні дощі, зруйновано дороги
На Криті затопило посіви картоплі й овочевих культур
Фото: EPA/UPG

П’ять днів поспіль сильних злив і гроз призвели до підтоплення земель, руйнування доріг і значних пошкоджень у сільській місцевості на більшій частині Криту, повідомляють Euronews

Цей найбільший грецький острів є одним із найважливіших туристичних напрямків у Середземномор’ї. Значні обсяги опадів фіксуються переважно в горах Криту.

Дані Національної обсерваторії Афін свідчать, що на плато Ласіті всього за два дні випало близько 440 міліметрів опадів.

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За чотири дні негоди кількість опадів у цій місцевості сягнула близько 470 міліметрів, тоді як загальний річний рівень опадів тут зазвичай становить від 700 до 900 міліметрів.

Про пошкодження повідомлялося в усіх чотирьох регіонах острова. Повені й зсуви ґрунту вразили гірські села, сільськогосподарські та тваринницькі угіддя, а також ділянки узбережжя, де активно розвинений туризм.

Великі площі земель опинилися під водою та шаром мулу, було пошкоджено сільські дороги і затоплено посіви картоплі й овочевих культур.

На південному узбережжі від бурхливих потоків і зсувів ґрунту постраждали місто Ієрапетра та розташовані на схід від нього курорти, зокрема, Ферма, Куцунарі, Агія-Фотія та Макрі-Ялос. Дороги було заблоковано або серйозно пошкоджено, стихія зносила транспортні засоби, а десятки людей довелося евакуювати з готелів та інших місць проживання в безпечні місця.

Наслідки рекордних дрощів на Криті
Фото: EPA/UPG
Наслідки рекордних дрощів на Криті

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