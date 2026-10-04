Україна та Німеччина підписали 15 документів про співробітництво

Під час візиту німецької делегації на чолі з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на 8,5 мільярда євро.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не лише отримує допомогу від Німеччини, а й "купує у Німеччини, спільно виробляє з Німеччиною і ділиться своїм досвідом".

Серед підписаних документів:

Спільна декларація про наміри щодо співробітництва у сфері протидії безпілотним системам між Міністерством внутрішніх справ України та Федеральним міністерством внутрішніх справ Німеччини.

Контракт про локалізацію виробництва українських дронів в Німеччині між Національною гвардією України і компанією Quantum Systems GmbH.

Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпілотних систем пожежогасіння та рятувальних робіт між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Alpha Robotics Germany.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Diehl Defence щодо закупівлі та постачання ракет IRIS-T.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Diehl Defence щодо закупівлі та постачання вогневих установок IRIS-T та додаткової ракети.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Diehl Defence щодо розробки та закупівлі високоточних артилерійських боєприпасів.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Hensoldt щодо закупівлі тактичних радарів, радарів спостереження та відстеження.

Лист про наміри між Міністерством оборони України та Quantum Systems щодо тестування і постачання дронів-перехоплювачів.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством енергетики України та Siemens Energy.

Меморандум про взаєморозуміння між НЕК «Укренерго» та двома німецькими операторами електромереж – 50Hertz і Amprion.

Меморандум про взаєморозуміння між Групою «Нафтогаз» та Siemens Energy.

Меморандум про взаєморозуміння між Quantum Systems та Fire Point.

Меморандум про взаєморозуміння між ARX Robotics та Roboneers.

Лист про наміри між Helsing та Culver Aerospace.

Як повідомлялося, Німеччина виділяє новий пакет підтримки для України на більш ніж 1 млрд 350 млн євро.