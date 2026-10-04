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Німеччина виділяє новий пакет підтримки для України на більш ніж 1 млрд 300 млн євро

Кошти спрямують на виробництво зброї та підтримку енергетики.

Німеччина виділяє новий пакет підтримки для України на більш ніж 1 млрд 300 млн євро
Зеленський і Мерц, Берлін, 28 травня 2025
Фото: EPA/UPG

Німеччина виділяє Україні більш ніж 1 млрд 300 млн євро в рамках нового пакета допомоги. Близько 1 млрд спрямують на спільне виробництво зброї, решта коштів піде на підтримку для української енергетики перед зимою.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"На сьогодні у нас 15 угод та документів, і більшість із них – про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні", - зазначив український президент.

Загальна сума сьогоднішніх домовленостей між Україною та Німеччиною – більш ніж вісім з половиною мільярдів євро.

Також Зеленський і Мерц підписали спеціальну домовленість, яка створює більше можливостей в спільній протидії дронам.

  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, потягом прибув до Києва. Головною метою свого візиту він назвав демонстрацію подальшої підтримки України з боку Німеччини. До складу німецької делегації увійшли міністерка економіки Катаріна Райхе та представники підприємств зі сфер озброєння й енергетики.
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