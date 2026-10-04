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Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем територіальної оборони України.

Про це глава держави написав у своєму зверненні.

"Дякую всім, хто прийшов до Сил територіальної оборони та продовжує захищати Україну, наших людей", – зазначив Зеленський.

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За його словами, бригади територіальної оборони пройшли великий шлях, а на їхній основі сформувалися нові підрозділи, які нині разом з усіма Силами оборони захищають державу.

Президент також згадав 2022 рік та українців, які тоді стали на захист незалежності.

"Ми пам’ятаємо 2022 рік і сміливість багатьох українців, які тоді обрали захист нашої незалежності. Шануємо силу всіх, хто б’ється сьогодні", – написав він.

Зеленський наголосив, що Україна має зробити все необхідне для захисту держави та досягнення миру.

"З Днем територіальної оборони України. Дякую вам, воїни, кожному й кожній!", – додав президент.