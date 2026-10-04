Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський привітав українських воїнів із Днем територіальної оборони

Президент подякував військовим Сил територіальної оборони, які захищають Україну.

Зеленський привітав українських воїнів із Днем територіальної оборони
Українські військові ТрО
Фото: Фейсбук-сторінка Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем територіальної оборони України.

Про це глава держави написав у своєму зверненні.

"Дякую всім, хто прийшов до Сил територіальної оборони та продовжує захищати Україну, наших людей", – зазначив Зеленський.

Реклама

За його словами, бригади територіальної оборони пройшли великий шлях, а на їхній основі сформувалися нові підрозділи, які нині разом з усіма Силами оборони захищають державу.

Президент також згадав 2022 рік та українців, які тоді стали на захист незалежності.

"Ми пам’ятаємо 2022 рік і сміливість багатьох українців, які тоді обрали захист нашої незалежності. Шануємо силу всіх, хто б’ється сьогодні", – написав він.

Зеленський наголосив, що Україна має зробити все необхідне для захисту держави та досягнення миру.

"З Днем територіальної оборони України. Дякую вам, воїни, кожному й кожній!", – додав президент.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies