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На Львівщині внаслідок ДТП постраждали 4 людей, серед них - діти

Усіх постраждалих госпіталізували.

На Львівщині внаслідок ДТП постраждали 4 людей, серед них - діти
Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

На Львівщині внаслідок автозіткнення постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 ДТП сталася ввечері 3 жовтня на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Деревач Львівського району.

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Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Toyota Yaris, під керуванням 55-річної львів’янки, та Audi Q5, яким керувала 53-річна жителька Львова.

Внаслідок ДТП водійка Toyota Yaris та пасажирки Audi Q5, львів’янки віком 3, 7 і 54 роки, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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