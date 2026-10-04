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На ТОТ молодь заганяють в ізоляцію під виглядом "великих перспектив", – "Жовта стрічка"

Окупаційна влада закликає молодь оформлювати російські документи та обмежує їхній доступ до міжнародної освіти.

На ТОТ молодь заганяють в ізоляцію під виглядом "великих перспектив", – "Жовта стрічка"
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях російська окупаційна влада переконує місцеву молодь у нібито "великих перспективах" та закликає оформлювати російські документи. Водночас це призводить до подальшої ізоляції молодих людей.

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

За словами активістів, окупаційна влада обіцяє молоді інтеграцію у світовий простір та можливості для розвитку в обмін на отримання російського паспорта.

У "Жовтій стрічці" заявляють, що такі документи можуть ускладнювати доступ до навчання за кордоном. Також там наголошують, що дипломи освітніх закладів на тимчасово окупованих територіях не визнаються більшістю країн світу.

"Поки гауляйтери малюють "світле майбутнє" під російським триколором, молодь на ТОТ позбавляють доступу до міжнародної освіти та закривають у тотальній ізоляції", – ідеться у повідомленні.

У русі опору зазначають, що таким чином російська окупаційна влада використовує обіцянки "розвитку" та "перспектив" для посилення інтеграції молоді з окупаційною системою.

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