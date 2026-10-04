Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: РФ вдарила по по Північному мосту в Києві та складах медпрепаратів у Сумах

Упродовж цього тижня РФ застосувала по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. 

Зеленський: РФ вдарила по по Північному мосту в Києві та складах медпрепаратів у Сумах
Фото: стопкадр з відео

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення України. Лише за це тиждень росіяни запустили по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Уранці ворог атакував Київ, Дніпро і Суми.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вранці росіяни знову вдарили дроном по Північному мосту в Києві. Атакували дронами звичайний склад медичних препаратів у Сумах. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким. У Дніпрі вдарили по підприємству звʼязку. Шість людей поранено внаслідок цих ударів", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Уночі 4 жовтня росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 із них – реактивні. Київ, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина, Запоріжжя опинилися під ворожими ударами. Росіяни знову атакували звичайні житлові будинки і критичну інфраструктуру. "Все, що формує звичайне повсякденне життя. Є відключення світла у громадах. Наші служби працюють на місцях", – додає Президент.

"Важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Тільки цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і Росія має відповідати за цю ескалацію", – наголошує глава держави. 

Президент також відзначив візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва. Глава держави наголосив, Німеччина послідовно демонструє лідерство в захисті життів українців та українок від російських ударів. 

"Ми вдячні за всю підтримку. І сьогодні готуємо рішення для того, щоб у нас в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом. Дякую всім, хто допомагає", – додає Президент.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies