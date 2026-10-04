Російські окупанти продовжують терор цивільного населення України. Лише за це тиждень росіяни запустили по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Уранці ворог атакував Київ, Дніпро і Суми.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вранці росіяни знову вдарили дроном по Північному мосту в Києві. Атакували дронами звичайний склад медичних препаратів у Сумах. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким. У Дніпрі вдарили по підприємству звʼязку. Шість людей поранено внаслідок цих ударів", – ідеться у повідомленні.

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Уночі 4 жовтня росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 із них – реактивні. Київ, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина, Запоріжжя опинилися під ворожими ударами. Росіяни знову атакували звичайні житлові будинки і критичну інфраструктуру. "Все, що формує звичайне повсякденне життя. Є відключення світла у громадах. Наші служби працюють на місцях", – додає Президент.

"Важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Тільки цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і Росія має відповідати за цю ескалацію", – наголошує глава держави.

Президент також відзначив візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва. Глава держави наголосив, Німеччина послідовно демонструє лідерство в захисті життів українців та українок від російських ударів.

"Ми вдячні за всю підтримку. І сьогодні готуємо рішення для того, щоб у нас в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом. Дякую всім, хто допомагає", – додає Президент.