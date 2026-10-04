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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув з візитом до Києва (доповнено)

Мерц планує зустріч із президентом України, говоритимуть про зміцнення обороноздатності України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув з візитом до Києва (доповнено)
Фрідріх Мерц прибув із візитом до Києва
Фото: МЗС України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, потягом прибув до Києва. Головною метою свого візиту він назвав демонстрацію подальшої підтримки України з боку Німеччини.

Про це Мерц заявив після прибуття до столиці України, пише DW.

За словами канцлера, найближчими тижнями Україна потребуватиме повної підтримки Німеччини.

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"Якщо Росію не зупинити, рано чи пізно її військова машина буде спрямована проти нас", – сказав Мерц.

Він зазначив, що Україна готується до п’ятої зими в умовах війни, а Росія продовжує обстрілювати міста, житлові будинки та теплоелектростанції.

"Сьогодні я скажу президенту Зеленському: "Ви й надалі можете розраховувати на нашу допомогу", – заявив канцлер.

Мерц також наголосив на співпраці Німеччини та України в оборонній галузі. За його словами, німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які мають посилювати безпеку обох країн.

До складу німецької делегації увійшли міністерка економіки Катаріна Райхе та представники підприємств зі сфер озброєння й енергетики.

Фрідріх Мерц прибув із візитом до Києва
Фото: МЗС України
Фрідріх Мерц прибув із візитом до Києва

Канцлера зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга

У МЗС додали, що Фрідріх Мерц проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо всього спектра двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного.

"Україна та Німеччина вибудували міцне стратегічне партнерство, і ми сповнені рішучості й надалі його поглиблювати. Ми високо цінуємо сильне лідерство Німеччини в Європі, яке особливо важливе саме зараз", — зазначив глава МЗС.

Сибіга також наголосив, що під час зустрічей обговорюватимуть зміцнення України, її обороноздатності та стійкості, а також спільної європейської безпеки.

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