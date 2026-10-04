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Росіяни за добу завдали 745 ударів по Запорізькій області: двоє людей поранені

Двоє людей поранені, пошкоджені житло, інфраструктура та автомобілі.

Росіяни за добу завдали 745 ударів по Запорізькій області: двоє людей поранені
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські війська завдали 745 атак по 47 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Окупанти здійснили 19 авіаційних ударів по Кушугуму, Комишувасі, Зарічному, Новорозівці, Таврійському, Дубовому Гаю, Оріхову, Преображенці, Новоселівці, Єгорівці, Гуляйпільському, Микільському, Омельнику та Червоному Яру.

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Російські військові застосували 557 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Під атаками опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Новояковлівка, Магдалинівка, Підгірне, Річне, Бекарівка, Степногірськ, Приморське, Павлівка, Лук’янівське, Степове, Оріхів та низка інших населених пунктів області.

Також зафіксували два обстріли з РСЗВ по Новоандріївці та Рівному.

Ще 167 артилерійських ударів припали на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Староукраїнку та Нове Запоріжжя.

Унаслідок російських атак до правоохоронців і відповідних служб надійшло 25 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автомобілів.

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