"Навіть пробіжки не скасували": Чехія не відкликатиме дипмісію з Києва після погроз Росії

Попередження Москви про масовані удари, кажуть дипломати, не є чимось новим.

Чехія не планує відкликати свою дипломатичну місію з Києва у відповідь на нове попередження Росії про можливі масштабні удари по Україні. Працівники чеського посольства наразі залишаються у столиці.

Це підтвердив речник Міністерства закордонних справ Чехії Адам Чьорго, пише виадання Novinky.

За його словами, подібні попередження з боку Росії не є новими, а подальші рішення ухвалюватимуть відповідно до внутрішніх кризових процедур.

Речник також зазначив, що чеський посол у Києві вранці здійснив свою звичну пробіжку в одному зі столичних парків і планує продовжувати цю активність.

У суботу, 3 жовтня міністерство закордонних справ Росії вкотре закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних представництв, не їхати до України та не перебувати на її території. Водночас у Москві заявили, що російська армія продовжить "масовані удари у відповідь".