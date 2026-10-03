"Навіть пробіжки не скасували": Чехія не відкликатиме дипмісію з Києва після погроз Росії

Чехія не планує відкликати свою дипломатичну місію з Києва у відповідь на нове попередження Росії про можливі масштабні удари по Україні. Працівники чеського посольства наразі залишаються у столиці.
Це підтвердив речник Міністерства закордонних справ Чехії Адам Чьорго, пише виадання Novinky.
За його словами, подібні попередження з боку Росії не є новими, а подальші рішення ухвалюватимуть відповідно до внутрішніх кризових процедур.
Речник також зазначив, що чеський посол у Києві вранці здійснив свою звичну пробіжку в одному зі столичних парків і планує продовжувати цю активність.
У суботу, 3 жовтня міністерство закордонних справ Росії вкотре закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних представництв, не їхати до України та не перебувати на її території. Водночас у Москві заявили, що російська армія продовжить "масовані удари у відповідь".
- За словами президента Володимира Зеленського, Росія готується розширити перелік цивільних об’єктів для ударів напередодні зими, щоб змусити мешканців Києва та інших українських міст залишати їх. Він зазначив, що Україна відповідатиме на удари по енергетиці, але не завдаватиме атак по цивільних об’єктах.
- Зеленський також розповів, що протягом останнього тижня Росія регулярно атакувала Київ дронами та ракетами, пошкоджуючи енергетичну й телекомунікаційну інфраструктуру, дороги, залізницю та мости через Дніпро. Водночас президент заявив, що не бачить ознак готовності Володимира Путіна до мирних переговорів або припинення ударів по енергетиці.