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У Запоріжжі запрацював перший підземний дитячий садок

Заклад розрахований на 115 дітей.

У Запоріжжі запрацював перший підземний дитячий садок
В закладі є укриття на 140 осіб
Фото: Кабмін України

У Запоріжжі почав працювати перший підземний дитячий садок. Заклад розрахований на 115 дітей, які зможуть проводити там повний день – навчатися, відпочивати та харчуватися.

Про це повідомив в Telegram прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Безпечний простір облаштували з урахуванням потреб дітей з особливими освітніми потребами. Окремо передбачили протирадіаційне укриття площею понад 900 квадратних метрів, яке може одночасно вмістити до 140 людей.

Глава уряду додав, що разом із місцевою владою продовжується робота над організацією безпечного навчання в умовах російської загрози. Насамперед ідеться про прифронтові міста та громади.

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