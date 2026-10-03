У більшості областей України у ніч на неділю очікують заморозки на ґрунті

Крім того, у західних, північних і Вінницькій областях місцями туман.

4 жовтня в Україні буде мінлива хмарність, але без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в західних, північних і Вінницькій областях місцями слід очікувати туману. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Нічна температура повітря становитиме 1–6° тепла. При цьому по всій Україні, крім південних регіонів, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0–3°. Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) та попереджають про можливу шкоду для незібраного врожаю. На півдні вночі буде тепліше — від 4° до 9° тепла.

Удень повітря прогріється до 14–19° тепла, а в східних областях термометри покажуть 11–16°.