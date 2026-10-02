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В п'ятницю в Україні без опадів, вночі можливі заморозки

Вдень повітря прогріється до +19°.

В п'ятницю в Україні без опадів, вночі можливі заморозки
Фото: Радіо Київ

В п'ятницю, 2 жовтня в Україні без опадів. Антициклон спричинятиме з північно-східного напрямку надходження холодного повітря. Очікуються холодні ночі та теплі дні.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 2 жовтня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 2 жовтня

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Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у південній частині 5-10°, на решті території 1-6° тепла, вдень 14-19° тепла. 

Заморозки на поверхні ґрунту 0-3°

На Київщині та в Києві без опадів.

Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°. 

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