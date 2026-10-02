В п'ятницю, 2 жовтня в Україні без опадів. Антициклон спричинятиме з північно-східного напрямку надходження холодного повітря. Очікуються холодні ночі та теплі дні.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі у південній частині 5-10°, на решті території 1-6° тепла, вдень 14-19° тепла.
Заморозки на поверхні ґрунту 0-3°
На Київщині та в Києві без опадів.
Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.