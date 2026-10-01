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Ввечері Харків опинився під атакою російських дронів

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ввечері Харків опинився під атакою російських дронів
Наслідки атаки на Харків 1 жовтня
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Ввечері, 1 жовтня, росіяни тричі атакували Харків дронами. Є пошкодження.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Основ'янському районі міста зафіксовано влучання в землю на відкритій території. Пошкоджені скління вікон адміністративної будівлі.

В Київському районі було влучання в фасад магазину.

Пізніше росіяни ще раз вдарили по Київському району, було зафіксовано влучання в дах адмінбудівлі. 

Обійшлося без постраждалих. Екстрені служби усувають наслідки обстрілу.

  • Вранці окупанти атакували дроном Київський район Харкова. Попередньо, безпілотник влучив у землю на відкритій території. Унаслідок удару пошкоджено п’ять автомобілів.
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