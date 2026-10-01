Ввечері Харків опинився під атакою російських дронів

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ввечері, 1 жовтня, росіяни тричі атакували Харків дронами. Є пошкодження.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Основ'янському районі міста зафіксовано влучання в землю на відкритій території. Пошкоджені скління вікон адміністративної будівлі.

В Київському районі було влучання в фасад магазину.

Пізніше росіяни ще раз вдарили по Київському району, було зафіксовано влучання в дах адмінбудівлі.

Обійшлося без постраждалих. Екстрені служби усувають наслідки обстрілу.