Ввечері Харків опинився під атакою російських дронів

Ввечері, 1 жовтня, росіяни тричі атакували Харків дронами. Є пошкодження.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В Основ'янському районі міста зафіксовано влучання в землю на відкритій території. Пошкоджені скління вікон адміністративної будівлі.
В Київському районі було влучання в фасад магазину.
Пізніше росіяни ще раз вдарили по Київському району, було зафіксовано влучання в дах адмінбудівлі.
Обійшлося без постраждалих. Екстрені служби усувають наслідки обстрілу.
- Вранці окупанти атакували дроном Київський район Харкова. Попередньо, безпілотник влучив у землю на відкритій території. Унаслідок удару пошкоджено п’ять автомобілів.