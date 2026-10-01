Харків атакував дрон: пошкоджений транспорт

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Російські окупанти атакували дроном Київський район Харкова. Попередньо, безпілотник влучив у землю на відкритій території.

Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару пошкоджено п’ять автомобілів. На місці обстрілу працюють профільні служби.

Напередодні ввечері росіяни вдарили безпілотником по житловій багатоповерхівці в Харкові. Ворожий дрон влучив в дах 9-поверхового будинку в Київському районі.

Вдень ворожа армія атакувала торговельний центр в Харкові, було відомо про одну постраждалу людину.