Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Восьмеро мешканців Харківщини постраждали від ударів ворога. РФ била ракетами, КАБами та дронами

Росія обстріляла 15 населених пунктів області. 

Восьмеро мешканців Харківщини постраждали від ударів ворога. РФ била ракетами, КАБами та дронами
Наслідки російської атакина Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів Харківської області. Постраждали восьмеро людей.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Циркуни поранено 68-річного чоловіка; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнали поранень 64-річний чоловік і 63-річна жінка; у м. Дергачі отримала гостру реакцію на стрес 61-річна жінка; на трасі поблизу с. Маслії Дергачівської громади зазнали поранень чоловіки 52 і 45 років; у сел. Золочів поранено 29-річну жінку; у м. Ізюм зазнав поранень 45-річний чоловік. 

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 6 ракет;
  • 6 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 14 fpv-дронів;
  • 11 БпЛА (тип встановлюється).
Реклама

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок.

В Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю та автомобіль у сел. Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю у с. Підсереднє, магазин, багатоквартирний будинок у сел. Шевченкове та приватний будинок у с. Плоске. 

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі у с. Підвисоке, і 3 приватні будинки в м. Ізюм. 

У Харківському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль у сел. Слатине, приватний будинок, 3 господарчі споруди, автомобіль в с. Циркуни, 2 приватні будинки у с. Безруки, сел. Мала Данилівка, 2 житлові будинки у м. Дергачі та  автомобіль в с. Маслії. 

У Лозівському районі пошкоджено 2 складські будівлі з насінням у с. Верхня Самара. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 178 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 62 622 людини.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies