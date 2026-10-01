Восьмеро мешканців Харківщини постраждали від ударів ворога. РФ била ракетами, КАБами та дронами

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Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів Харківської області. Постраждали восьмеро людей.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Циркуни поранено 68-річного чоловіка; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнали поранень 64-річний чоловік і 63-річна жінка; у м. Дергачі отримала гостру реакцію на стрес 61-річна жінка; на трасі поблизу с. Маслії Дергачівської громади зазнали поранень чоловіки 52 і 45 років; у сел. Золочів поранено 29-річну жінку; у м. Ізюм зазнав поранень 45-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 ракет;

6 КАБ;

3 БпЛА типу «Герань-2»;

4 БпЛА типу «Молнія»;

14 fpv-дронів;

11 БпЛА (тип встановлюється).

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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок.

В Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю та автомобіль у сел. Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю у с. Підсереднє, магазин, багатоквартирний будинок у сел. Шевченкове та приватний будинок у с. Плоске.

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі у с. Підвисоке, і 3 приватні будинки в м. Ізюм.

У Харківському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль у сел. Слатине, приватний будинок, 3 господарчі споруди, автомобіль в с. Циркуни, 2 приватні будинки у с. Безруки, сел. Мала Данилівка, 2 житлові будинки у м. Дергачі та автомобіль в с. Маслії.

У Лозівському районі пошкоджено 2 складські будівлі з насінням у с. Верхня Самара.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 178 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 62 622 людини.