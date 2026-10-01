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Вночі зафіксували влучання на 11 локаціях, і падіння уламків у 4 місцях

ППО знешкодила 87 із 107 російських дронів.

Вночі зафіксували влучання на 11 локаціях, і падіння уламків у 4 місцях

У ніч на 1 жовтня Росія запустила 107 безпілотників різних типів. ППО знешкодила 87 із них. Зафіксували влучання на 11 локаціях, і падіння уламків у 4 місцях.

Про це розповіли у Повітряних силах

У повідомленні зазначається, що в ніч на 01 жовтня, починаючи із з 18:00, противник атакував 107 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське. 63 дрони були  реактивними. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

СТаном на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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